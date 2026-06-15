Temperaturni šok na indijskim ulicama: Delhi se "kuva" na 43,5 °C, dok površine dostižu nevjerovatnih 64 °C

Delhi pogađa jak toplotni talas, sa temperaturama preko 40 °C. Dok vazduh dostiže 43,5 °C, termalna mjerenja pokazuju da se gradske površine, poput asfalta, zagrijavaju i do 64 °C, dodatno pojačavajući osjećaj vrućine.

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Jak toplotni talas zahvatio je indijski glavni grad Delhi, gde temperature već sedmicama redovno prelaze 40 °C. Indijski meteorološki zavod (IMD) u utorak je zabilježio maksimalnih 43,5 °C, dok su mjerenja termalnom kamerom na gradskim ulicama, koju je postavio Greenpeace India, pokazala da se na pojedinim lokacijama površine zagrijavaju i do 64 °C.

Kako prenosi BBC, razlika nastaje jer asfalt, beton, vozila i druge izložene površine apsorbuju i zadržavaju znatno više toplote od okolnog vazduha. Visoke temperature tla dodatno povećavaju toplotno opterećenje za ljude, zbog čega se u urbanim sredinama osjećaj vrućine često znatno razlikuje od zvaničnih meteoroloških podataka, naročito u zonama bez hlada i vegetacije.

"Kontinuirana izloženost ovako visokim temperaturama može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema", upozorava Nibedita Saha iz Greenpeacea.

Pulmolog dr A. Fathahudin navodi da pri temperaturama iznad 40 °C organizam teško održava normalnu funkciju, a najčešće dolazi do toplotne iscrpljenosti, praćene jakim znojenjem, glavoboljom i umorom. U težim slučajevima može doći i do konfuzije, gubitka svesti i napada, a bez pravovremene pomoći i do otkazivanja organa i smrtnog ishoda.

Uslove na terenu opisala je i prodavačica sušenog voća Sanjana Ben, koja kaže da rad na takvim temperaturama postaje gotovo neizdrživ. Termalna kamera je na njenom licu izmjerila oko 40 °C, dok su vrijednosti pri tlu rasle i preko 50, pa i 57 °C u neposrednoj blizini.

"Ponekad mi se vrti u glavi i vid mi se zamagli. Kada je zemlja toliko vruća, ustanem na kratko, ali ne mogu dugo da izdržim pa ponovo sjednem", ispričala je ona za BBC.