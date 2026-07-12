Masovne krađe na hrvatskim plažama: Lopovi odnose sve, upućen apel turistima

U Hrvatskoj je posljednjih dana zabilježen veći broj krađa na plažama, a među oštećenima su najčešće strani turisti.

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Na plažama zadarskog područja posljednjih dana zabilježen je veći broj krađa, a među oštećenima su najčešće bili strani turisti. Policijska uprava zadarska pozvala je građane i turiste da budu oprezniji i da bolje vode računa o svojim stvarima.

Krađe su se dogodile na području Zadra, kao i na plažama u Biogradu i na Pagu, a oštećenima su ukradeni novčanici, lična dokumenta, torbe, satovi, naočare i tehnički uređaji, saopštila je policija.

Kako bi se izbjegli ovakvi događaji, Policijska uprava zadarska apeluje na građane i turiste da budu oprezniji i da bolje vode računa o svojim stvarima.

Savjetuje se da se na plažu ne nose veće količine novca, vrijedan nakit ili drugi skupocjeni predmeti, kako ne bi postali žrtve krivičnog djela.

Ako na plažu dolazite ličnim vozilom, zatvorite sve prozore i zaključajte vrata, a u vozilu na vidnom mjestu ne ostavljajte vrijedne predmete. Ako dolazite biciklom, obezbijedite ga od krađe tako što ćete ga vezati za čvrst oslonac, poput drveta ili ograde.

Kako smanjiti mogućnost krađe

Na plažu ponesite samo najneophodnije stvari i onoliko novca koliko vam je zaista potrebno.

Lična dokumenta i novac ne držite zajedno, a ako nosite bankovnu karticu, držite je odvojeno od zapisanog PIN koda. Takođe, izbjegavajte nepotrebno pokazivanje novca i drugih vrijednih stvari pred drugima.

Svoje stvari na plaži držite pod nadzorom ili ih povjerite na čuvanje osobi koju poznajete. Obratite pažnju na nametljive osobe koje vam nude pomoć, jer nisu svi dobronamjerni.

Ključeve koji sadrže nazive i brojeve apartmana, soba ili vozila sklonite na sigurno i neprimjetno mjesto, javlja Index.

Ako ste ipak pokradeni, pretražite neposrednu okolinu, jer postoji mogućnost da pronađete svoj novčanik. Stavite ga u kesu i predajte policiji radi eventualnog otkrivanja korisnih tragova.

Policija podsjeća građane i turiste da, brinući o sopstvenoj bezbjednosti i svojim stvarima, mogu obezbijediti prijatan i bezbrižan odmor.

(Mondo.rs)