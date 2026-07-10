"Rat sendvičima" na italijanskoj obali: Najobičniji obrok postao glavni neprijatelj ugostitelja

Italijani vode spor oko turista koji na plažu nose svoje sendviče.

Izvor: Ramazan Ece/Shutterstock.com

Turisti, koji se odmaraju na privatnim kupalištima u italijanskoj regiji Apulija, donose svoje sendviče. Dio upravnika plaža kritikovao je ovu praksu, prenose italijanski mediji. Predsjednik regije brani turiste, dok ugostitelji govore o "estetici", "redu" i "zaštiti ugostiteljske delatnosti" koja se obavlja u okviru kupališta.

O čemu se radi?

Pitanje sopstvenog posluženja brzo je odjeknulo u javnosti kada se u diskusiju uključio predsednik regije Apulija, Antonio Dekaro. Kako prenosi Foggia Today, političar je stao na stranu posjetilaca plaža i izjavio da bi osobe koje su platile suncobran i ležaljku, trebalo da imaju pravo da na plaži pojedu sopstveni sendvič pripremljen kod kuće.

"Apsolutno se ne slažemo sa zabranama. Radimo na tome da more bude iskustvo slobode za stanovnike Apulije i za mnoge ljude koji dolaze sa strane da otkriju našu regiju. More je opšte dobro i od tog principa nema odstupanja", naglasio je on i dodao da su cijene suncobrana i ležaljki već sada previsoke.

"Da li zaista, u ime navodne brige o redu i estetici, možemo da zahtijevamo od osoba koje biraju privatno kupalište da jedu isključivo u baru ili restoranu koji pripada tom objektu?", pita on.

"To je kao da unosite piće u klub"

Reakcija dijela turističkog sektora bila je trenutna. Neki vlasnici i upravnici kupališta tvrdili su da takav pristup šteti ugostiteljskim objektima koji rade na plažama. Čak je iznijeto poređenje da bi donošenje sopstvene hrane bilo slično ulasku u diskoteku sa pićem kupljenim ranije u supermarketu.

Međutim, ovaj argument nije ubedio mnoge komentatore. Kako ističu italijanski mediji, noćni klub je privatni prostor. S druge strane, privatna kupališta rade na javnim površinama koje su preduzetnicima date u zakup. To znači da oni obavljaju privrednu djelatnost na dijelu javne obale, ali ne postaju vlasnici mora ili plaže.

Spor se proširio i na druge regione Italije. Sardinijski portal Sardegna e Liberta ocijenio je da koncesije za upravljanje kupalištima treba da služe olakšavanju pristupa javnim plažama, a ne ograničavanju načina na koji se one koriste. Autor komentara je naglasio da preduzetnici koji nude ležaljke i suncobrane ne postaju vlasnici mora, a posjetioci plaža ne bi trebalo da budu obavezni da hranu i piće kupuju isključivo u objektima koji rade u sklopu kupališta.

A šta vi mislite? Ko je u pravu? Da li sami nosite hranu na plažu?

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Protiv sam, niko ne može da mi zabrani šta ću da jedem na javnoj obali.

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(MONDO)