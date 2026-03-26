Italijanski grad mijenja ime: Odluka donesena zbog turista, a može da preokrene sudbinu ovog raja na moru

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Malo primorsko mjesto Valekrosija (Vallecrosia) u Italiji promijeniće ime u Valekrosija na moru (Vallecrosia al Mare).

Grad u Italiji mijenja ime zbog turista Izvor: YouTube/Relax_Video_Yury

Malo italijansko primorsko mjesto Valekrosija (Vallecrosia) suočava se sa neobičnim problemom. Iako se nalazi neposredno uz more, između popularnih odmarališta Ventimilje i Bordigera, turisti ga uglavnom zaobilaze.

Razlog? Algoritmi pretraživača pogrešno ga klasifikuju kao planinsku oblast, umjesto kao primorski grad.

Zbog toga je odlučeno da se ime promijeni. Prema odluci stanovnika, od sada će se mjesto zvati Vallecrosia al Mare, odnosno Valekrosija na moru, što jasno ukazuje da je reč o primorskom odmaralištu.

Odluka je donesena na referendumu čiji su rezultati objavljeni u ponedjeljak, 23. marta. Promjenu je podržalo oko 55 odsto stanovnika.

Ideja za promjenu imena potekla je od gradonačelnika Fabija Perija. On je objasnio da je problem bio dosadašnji naziv "Vallecrosia".

Riječ "valle" znači "dolina", zbog čega pretraživači automatski klasifikuju opštinu kao planinsku oblast, iako se nalazi neposredno uz more. Zbog toga osobe koje pretražuju Valekrosiju na internetu, uglavnom dobijaju rezultate vezane za doline i planinske pejzaže.

"Algoritam nas klasifikuje kao dolinu, kao da smo duboko u unutrašnjosti", rekao je gradonačelnik.

