Evropska zemlja kojom vlada ista porodica već preko 720 godina: Skoro svi njeni stanovnici su bogataši

Kneževina, koja privlači svetsku elitu, organizuje legendarnu trku Formule 1 i nudi poseban način života bez poreza na dohodak, nalazi se na samo dva kvadratna kilometra.

Monako je jedan od onih malih, ali izuzetno impresivnih dijelova svijeta koji nikada ne prestaje da privlači pažnju posjetilaca iz cijelog svijeta. Smještena na Francuskoj rivijeri, između planina i plavetnila Sredozemnog mora, ova kneževina je površine manje od dva kvadratna kilometra, ali njena priča je veća od mnogih zemalja.

Poznat po svom luksuzu, glamuru i bogatstvu, Monako je simbol elegancije Azurne obale, ali iza sjaja kazina, jahti i trka Gran prija krije se istorija koja seže više od sedam vijekova unazad. Od 1297. godine, ovom malom, ali izuzetno važnom državom vlada ista porodica, dinastija Grimaldi. Njihova vladavina traje više od 720 godina, što Monako čini jednim od rijetkih mjesta u Evropi gdje je kontinuitet jedne loze ostao gotovo neprekinut od srednjeg vijeka do danas.

Početak dinastije Grimaldi

Istorija dinastije Grimaldi počinje dramatično, gotovo kao scena iz istorijskog filma. Davne 1297. godine, Fransoa Grimaldi, član uticajne đenovske porodice, prerušio se u monaha i, pod okriljem noći, sa grupom svojih ljudi, lukavo osvojio tvrđavu na steni Monaka. Ovaj hrabar i neobičan podvig ostao je duboko urezan u kolektivno sjećanje, a njegova simbolika živi i danas. Zapravo, grb Monaka i dalje prikazuje dva monaha sa mačevima.

Fransoa nije ostavio direktne naslednike, ali je njegova porodica ubrzo učvrstila vlast i započela kraljevsku lozu koja traje više od sedam vijekova. Kroz svoju burnu istoriju, Monako je prolazio kroz političke previranja i kratke periode francuske kontrole, ali su Grimaldijevi uvijek uspijevali da se vrate na čelo kneževine. Upravo ta sposobnost prilagođavanja i čvrsto ukorijenjeno prisustvo učinili su ih jednom od najdugotrajnijih i najizdržljivijih dinastija u Evropi.

Tokom vijekova, dinastija Grimaldi je transformisala stenu iznad mora u kneževinu sa jedinstvenim identitetom i neodoljivim šarmom. Od nekadašnje odbrambene tvrđave, mala, ali izuzetno uticajna teritorija je postepeno rasla, vešto balansirajući između moćnih susjeda, prije svega Francuske i Italije.

Monako

U 19. vijeku, Monako je izgubio deo svoje teritorije, ali je zauzvrat dobio nešto što će ga nepovratno obilježiti i lansirati na svjetsku scenu. Otvaranjem čuvenog kazina u Monte Karlu 1863. godine, počela je nova era. Princ Čarls III je prepoznao potencijal turizma i sveta kockanja, i upravo je taj potez pretvorio Monako u sinonim za luksuz, eleganciju i glamur. Dinastija Grimaldi je stajala iza ove vizionarske transformacije, pretvarajući "skromnu stijenu" u blistavu kneževinu kakvu danas poznajemo.

Svijet bogatih i poznatih

Iako je poznat po svom luksuzu, Monako krije i niz zanimljivosti koje ga čine zaista posebnim mjestom na svjetskoj mapi. Druga je najmanja zemlja na svijetu, ali uprkos skromnoj površini, kneževina ima nevjerovatno bogatu istoriju i snažan identitet.

Monako je poznat i po spektakularnim događajima, među kojima se ističe trka Formule 1 ulicama Monte Karla, jedna od najpoznatijih i najuzbuđujućih trka na svijetu, koja se kontinuirano održava od 1929. godine. Pored sporta i glamura, Monako privlači i svojom finansijskom politikom. Naime, stanovnici kneževine ne plaćaju porez na dohodak, što je jedan od razloga zašto ovde živi veliki broj svjetskih milionera i poznatih ličnosti.

Zanimljivo je i da Monte Karlo, koji se često poistovjećuje sa Monakom, zapravo nije glavni grad. Kneževina formalno nema zvaničnu prijestonicu, ali se Monako-Vil smatra njenim istorijskim i administrativnim centrom. Smješten na litici iznad mora, upravo tamo gdje je počela priča o dinastiji Grimaldi, Monako-Vil čuva autentični duh stare kneževine i dom je ključnih državnih institucija, kneževske palate i katedrale. Uprkos tome što je urbana i veoma gusto naseljena zemlja, Monako je takođe iznenađujuće "zelena". Kneževina aktivno ulaže u održive politike, razvoj ekoloških projekata i moderna rješenja za smanjenje emisija, a u mnogim oblastima je na čelu inovacija koje dolikuju mnogo većim zemljama.

