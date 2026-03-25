Želite li testirati svoje granice na 2.300 metara? Italijanski istraživači plaćaju volonterima boravak na planini

Naučni projekat u Italiji traži zdrave volontere između 18 i 40 godina koji žele da isprobaju kako umjeren boravak na velikim visinama utiče na tijelo, metabolizam i izdržljivost.

U srcu Nacionalnog parka Stelvio, na 2.265 metara nadmorske visine, u legendarnoj planinskoj kući Nino Corsi, počinje jedinstveni naučni eksperiment.

Organizatori traže dobrovoljce koji žele da provedu četiri nedjelje na planini uz sve troškove pokrivene i bruto naknadu od 400 evra.

Učesnici će boraviti u planinskoj kući sa potpuno obezbijeđenim smještajem i ishranom, dok će za svoj doprinos istraživanju koje vodi "Eurac Research" iz Bolcana dobiti i novčanu naknadu.

Cilj istraživanja

Studija pod nazivom Moderate Altitude Healthy Exposure (MAHE) ima za cilj da ispita kako boravak od četiri nedjelje na oko 2.300 metara nadmorske visine utiče na ljudski organizam, od srca i pluća, preko metabolizma i sna, do fizičke izdržljivosti.

Većina prethodnih istraživanja fokusirala se na ekstremne visine iznad 3.000 metara, dok ova studija popunjava prazninu u znanju o umjerenim nadmorskim visinama, koje su često posjećene od strane planinara i turista.

Kako će se istraživanje sprovoditi

Pre boravka u planinskoj kolibi, učesnici će provesti jednu nedelju na nižoj visini (720 m) u Silandru, gdje će biti obavljena osnovna medicinska mjerenja. Po završetku mjesec dana u planini, slijedi još jedna nedjelja testiranja u centrali "Eurac Research" u Bolcanu.

Studija koristi savremenu opremu, uključujući prenosive ehografe, senzore za kontinuirano praćenje šećera u krvi i uređaje za analizu volumena krvi i hemoglobina.

Ko može da se prijavi

Projekt je otvoren za zdrave muškarce i žene od 18 do 40 godina, normalne tjelesne težine.

Od kandidata se očekuje da ne puše, ne zloupotrebljavaju alkohol ili narkotike, nemaju hronične bolesti, specifične dijete poput veganstva, intenzivan trening više od dva puta nedjeljno ili boravak na visinama iznad 1.500 metara u posljednjih mjesec dana.

Kada i gdje

Studija će se odvijati u avgustu i septembru 2026. godine, a nakon boravka u planini učesnici završavaju sa medicinskim kontrolama u Bolcanu.

Zašto je ovo prilika koju ne treba propustiti

Pored naučnog značaja i jedinstvenog iskustva života na planini, učesnici dobijaju hranu, smještaj i finansijsku naknadu, što čini ovaj projekat idealnom avanturom za sve koji vole prirodu, istraživanje ljudskih granica i nezaboravne planinske prizore.

Pozadina: Ovakvi projekti su dio sve većeg interesovanja nauke za efekte umjerenih nadmorskih visina na ljudsko zdravlje. Uz sve više turista i planinara koji posećuju planinska područja Evrope, rezultati studije mogu pomoći u oblikovanju savjeta za fizičku spremnost, ishranu i bezbjednost na planini.

