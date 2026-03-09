Koloseum dobija izgled iz antičkog doba: Veliki radovi u Rimu otkrivaju kako je zaista izgledao ulaz u amfiteatar

Projekat je dio velikog programa obnove arheološkog Rima i uskoro bi mogao da otvori novu pješačku zonu dostupnu posjetiocima.

Izvor: Shutterstock/Maurizio De Mattei

Novi arheološki i restauratorski radovi kod Koloseuma u Rimu vraćaju dio njegovog prvobitnog izgleda.

Poslije višegodišnjih istraživanja i obnove, južni dio Flavijevog Amfiteatra dobija novu površinu popločanu travertinom, prirodnim kamenom od kalcijum-karbonata, koja prati raspored nekadašnjih ulaza u ovaj antički spomenik.

Projekat je dio jednog od najvećih programa obnove arheološkog Rima poslednjih godina.

Paralelno se radi i na Velikom kružnom biciklističkom prstenu (GRAB), koji obuhvata područje Rimskog foruma, Palatina i Koloseuma.

Radovi su posebno usmjereni na obnovu južnih ambulatorija, prolaza kroz koje je publika u antičko doba brzo ulazila i izlazila iz amfiteatra.

Obnova južnih prolaza

Radovi su počeli 2022. godine pod koordinacijom Arheološkog parka Koloseuma, a finansirani su sredstvima vezanim za projekat metro linije C.

Prije same obnove sprovedena su dugotrajna arheološka istraživanja kako bi se koristili materijali i tehnike kompatibilni sa originalnom antičkom strukturom.

U prvoj fazi, od 2022. do 2024. godine, uklonjena je kaldrma postavljena u 19. vijeku i obavljena detaljna iskopavanja.

Tada su pronađeni pojedini blokovi travertina koji su pripadali originalnom popločanju, izgubljenom još od 9. vijeka. Ti ostaci su sačuvani zajedno sa drugim nalazima, među kojima su i tragovi antičkog sistema odvodnjavanja.

Nova travertinska površina

Između 2024. i 2026. započeto je postavljanje nove travertinske pavimentacije. Popločanje je izvedeno prema rasporedu nekadašnje strukture amfiteatra.

Duž trase nekadašnjih prolaza postavljena su dva reda kvadratnih blokova, blago izdignutih u odnosu na nivo tla. Oni simbolično označavaju mjesta gdje su se nekada nalazili stubovi koji su nosili svodove prolaza, danas nestale.

Projekat tako ne rekonstruiše potpuno izgubljene elemente, već posjetiocima sugeriše njihov nekadašnji izgled i organizaciju prostora.

Rezultat je prostran i svijetao travertinski plato koji omogućava da se lakše zamisli kako je izgledao prvobitni ulaz u Koloseum.

Nova pješačka zona

Jedna od važnih novina projekta je otvaranje prostora koji ranije nije bio dostupan javnosti. Po završetku radova biće formirana nova pješačka "pjaca" oko Koloseuma, čime će se proširiti rute obilaska jednog od najpoznatijih antičkih spomenika.

Nivo nove pavimentacije vraćen je približno na visinu antičkog hodnika uklanjanjem intervencija iz 19. vijeka.

Iz Arheološkog parka ističu da je projekat izveden tako da bude reverzibilan, uz upotrebu savremenih materijala razvijenih posebno za ovaj spomenik.

Pred otvaranje

Radovi su u završnoj fazi, a iako tačan datum otvaranja još nije objavljen, očekuje se da nova zona bude dostupna posetiocima prije Uskrsa.

Turisti već sada mogu da primijete novu popločanu površinu na južnoj strani Koloseuma, koja donosi drugačiji pogled na ovaj simbol Rima i otvara novo poglavlje u njegovoj savremenoj valorizaciji.

(EUpravo zato/rts.rs)