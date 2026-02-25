Tijelo žene iz BiH pronađeno u Rimu

Tijelo pedesetosmogodišnje žene iz BiH pronađeno je u Rimu, a prema prvim informacijama, smrt je nastupila prirodnim putem.

Italijanski mediji prenose da je riječ o beskućnici koja je ranije imala zdravstvenih problema. Tijelo su pronašli drugi beskućnici u Ulici Via Palmiro Togliati, u istočnom predgrađu, gdje je i živjela u jednoj kolibi.

Karabinjeri su identifikovali ženu, a tijelo je prebačeno u Institut za sudsku medicinu u poliklinici "Tor Vergata", gdje će biti izvršena obdukcija.

Iz policije su naveli da žena nije imala prethodnih prijava i nije imala dosije.