Pilot u Turskoj poginuo u padu lovca F-16

Turski vojni avion F-16 srušio se rano jutros u zapadnoj provinciji Balikesir, a pilot je poginuo, saopštilo je tursko Ministarstvo nacionalne odbrane.

Izvor: Shutterstock

Prema saopštenju, incident se dogodio na auto-putu Izmir-Istanbul, a avion se srušio ubrzo nakon polijetanja.

Iz Ministarstva su naveli da su 56 minuta poslije ponoći izgubili radio kontakt i lokaciju lovca, a kao rezultat odmah pokrenutih operacija potrage i spasavanja, utvrđeno je da se avion srušio, prenosi Anadolija.

"Naš pilot je poginuo kao šehid. Uzrok nesreće bit će utvrđen nakon istrage koju provodi tim za ispitivanje avionskih nesreća", navelo je ministarstvo.

Ministar nacionalne odbrane Jasar Guler identifikovao je poginulog pilota kao majora Ratnog zrakoplovstva Ibrahima Bolata.

"Naš herojski saborac poginuo je kao šehid 25. februara 2026. godine usljed pada našeg aviona F-16", rekao je Guler u poruci saučešća. Ministar pravde Akin Gurlek izjavio je da je Glavno tužilaštvo u Balikesiru pokrenulo zvaničnu istragu o nesreći.

Guverner Balikesira Ismail Ustaoglu potvrdio je da se F-16 iz eskadrile 9. Glavne komande mlazne baze srušio oko 50 minuta iza ponoći tokom izvršavanja zadatka.