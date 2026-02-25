logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pilot u Turskoj poginuo u padu lovca F-16

Pilot u Turskoj poginuo u padu lovca F-16

Autor Haris Krhalić
0

Turski vojni avion F-16 srušio se rano jutros u zapadnoj provinciji Balikesir, a pilot je poginuo, saopštilo je tursko Ministarstvo nacionalne odbrane.

turski f-16 Izvor: Shutterstock

Prema saopštenju, incident se dogodio na auto-putu Izmir-Istanbul, a avion se srušio ubrzo nakon polijetanja.

Iz Ministarstva su naveli da su 56 minuta poslije ponoći izgubili radio kontakt i lokaciju lovca, a kao rezultat odmah pokrenutih operacija potrage i spasavanja, utvrđeno je da se avion srušio, prenosi Anadolija.

"Naš pilot je poginuo kao šehid. Uzrok nesreće bit će utvrđen nakon istrage koju provodi tim za ispitivanje avionskih nesreća", navelo je ministarstvo.

Ministar nacionalne odbrane Jasar Guler identifikovao je poginulog pilota kao majora Ratnog zrakoplovstva Ibrahima Bolata.

"Naš herojski saborac poginuo je kao šehid 25. februara 2026. godine usljed pada našeg aviona F-16", rekao je Guler u poruci saučešća. Ministar pravde Akin Gurlek izjavio je da je Glavno tužilaštvo u Balikesiru pokrenulo zvaničnu istragu o nesreći. 

Guverner Balikesira Ismail Ustaoglu potvrdio je da se F-16 iz eskadrile 9. Glavne komande mlazne baze srušio oko 50 minuta iza ponoći tokom izvršavanja zadatka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

pad aviona Turska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ