Poginulo svih 15 putnika, među njima i političari: Pronađen nestali avion u Kolumbiji

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Poginulo svih 15 putnika u nestalom avionu u Kolumbiji.

Poginuli svi putnici u avionu u Kolumbiji Izvor: Profimedia

Kolumbijski avion koji je bio nestao je pronađen, a svih 15 putnika je poginulo, prenosi "trading view". Letjelica je pronađena u planinskoj oblasti Katatumbo u severoistočnom dijelu Kolumbije blizu granice sa Venecuelom.

Niko nije preživio. Među putnicima su bili poslanik kolumbijskog Kongresa iz stranke U Diogen Kintero i Karlos Salceda, kandidat za mjesto u mirovnom tijelu Komisija ze istinu koja posjreduje između vlade i gerilske organizacije Revolucionarne oružane snage Kolumbije.

Avion "Beechcraft" 1900 je izgubio kontakt sa kontrolom leta oko 11.45 časova lokalnom vremenu. Avion je trebalo da sleti na aerodrom u Okanu.

