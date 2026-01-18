logo
Pronašli olupinu nestalog aviona: Do sada izvučeno samo jedno tijelo (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Indonežanske vlasti su u nedjelju saopštile da su pronašle ostatke turbopropelerskog aviona ATR 42-500, koji je nestao u provinciji Južni Sulavesi, kao i telo jedne od deset osoba koje su se nalazile u avionu.

U Indoneziji pronašli olupinu nestalog aviona Izvor: X/db___tw/Printscreen

Turbopropelerski avion ATR 42-500 u vlasništvu vazduhoplovne grupe Indonezija Er Transport izgubio je kontakt sa kontrolom leta u subotu popodne u blizini regiona Maros na Južnom Sulavesiju.

Turbopropelerski avion ATR 42-500 u vlasništvu vazduhoplovne grupe Indonezija Er Transport izgubio je kontakt sa kontrolom leta u subotu popodne u blizini regiona Maros na Južnom Sulavesiju.

Avion, koji je iznajmilo indonežansko Ministarstvo pomorstva i ribarstva za sprovođenje vazdušnog nadzora ribarstva, prevozio je sedam članova posade i tri putnika. Putnici su bili zaposleni u ministarstvu.

Ostaci pronađeni na nekoliko lokacija

Vlasti su prvobitno saopštile da je u avionu bilo osam članova posade, ali su kasnije revidirale tu brojku. Avion je leteo iz Džogdžakarte za Makasar, glavni grad Južnog Sulavesija, prije nego što je izgubio kontakt.

U nedjelju ujutru, lokalni spasioci su pronašli ostatke aviona na raznim lokacijama oko planine Bulusaraung u regionu Maros, rekao je Andi Sultan, zvaničnik spasilačke agencije Južnog Sulavesija. Planina se nalazi 1.500 km sjeveroistočno od Džakarte, glavnog grada ove ogromne ostrvske države.

