Drama na nebu iznad Indonezije: Avion nestao sa radara, potraga u toku

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Putnički avion tipa ATR 400 na letu iz Džogjakarte ka Makasaru izgubio je kontakt iznad regentstva Maros u indonežanskoj provinciji Južni Sulavesi, javili su lokalni mediji.

Nestao avion sa radara iznad Indonezije Izvor: Rahul Sapra/Shutterstock

Avion ATR 400 na letu iz Džogjakarte za Makasar izgubio je kontakt u blizini regentstva Maros u indonežanskoj provinciji Južni Sulavesi, javili su danas lokalni mediji.

Letjelica kompanije "Indonesia Air Transport" trebalo je da sleti na Međunarodni aerodrom Sultan Hasanudin u Makasaru, a kontakt je navodno izgubljen oko 13.17 časova po lokalnom vremenu dok je avion letio iznad područja Marosa, prenijela je Sinhua.

Indonežanska agencija za traganje i spasavanje Basarnas u Makasaru saopštila je da su timovi upućeni na sumnjivu lokaciju nakon što su od kompanije AirNav Indonezija dobili podatke o koordinatama. Prema navodima, potraga se sprovodi u oblasti Leang-Leang u regentstvu Maros.

Šef operacija Basarnas Makasar Andi Sultan rekao je da preliminarne informacije ukazuju da je avion bio na putu ka Makasaru kada je izgubljen kontakt. U zajedničkoj operaciji potrage i spasavanja učestvuju tri tima sa oko 25 ljudi.

Načelnik policije regentstva Maros Daglas Mahendradžaja rekao je da policija provjerava navode o gubitku kontakta sa avionom, dodajući da informacija još nije zvanično potvrđena.

(Mondo.rs)

