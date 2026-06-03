Masovne dojave o bombama u beogradskim školama: Kruži isti mejl, policija na nogama

Masovne dojave o bombama ponovo su stigle u beogradske škole. Isti preteći mejl poslat je na adrese obrazovnih ustanova širom prestonice, a policijske ekipe su na terenu i pregledaju objekte.

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U beogradske škole masovno stižu dojave o bombama. Svim školama, kako saznaju mediji, stiže isti mejl.

Između ostalog je stigao osnovnoj muzičkoj školi na Zvezdari, školi "Dragan Kovačević" na Starom gradu, kao i školama u Kaluđerici, Surčinu, Voždovcu, Lazarevcu, Obrenovcu, Batajnici...

Ekipe MUP-a su na terenu i pregledaju škole.

(Telegraf/MONDO)