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Masovne dojave o bombama u beogradskim školama: Kruži isti mejl, policija na nogama

Masovne dojave o bombama u beogradskim školama: Kruži isti mejl, policija na nogama

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
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Masovne dojave o bombama ponovo su stigle u beogradske škole. Isti preteći mejl poslat je na adrese obrazovnih ustanova širom prestonice, a policijske ekipe su na terenu i pregledaju objekte.

srbija policija Izvor: Shutterstock

U beogradske škole masovno stižu dojave o bombama. Svim školama, kako saznaju mediji, stiže isti mejl.

Između ostalog je stigao osnovnoj muzičkoj školi na Zvezdari, školi "Dragan Kovačević" na Starom gradu, kao i školama u Kaluđerici, Surčinu, Voždovcu, Lazarevcu, Obrenovcu, Batajnici...

Ekipe MUP-a su na terenu i pregledaju škole.

(Telegraf/MONDO)

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