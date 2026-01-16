Da li biste platili da pored vas niko ne sjedi? Evropski low-cost avio-prevoznik lansirao opciju "bez susjeda"

Putnici evropskog niskobudžetnog avio-prevoznika Wizz Air sada mogu da plate dodatnu naknadu kako bi sjedeće mjesto pored njih ostalo prazno.

Izvor: Shutterstock

Putnici koji kupe ekonomsku kartu na određenim domaćim i međunarodnim letovima Virgin Australia sada mogu da licitiraju kako bi im sjedeće mjesto pored ostalo prazno.

Istraživanje iz 2023. godine pokazalo je da bi 42 odsto putnika razmislilo da plati dodatnu naknadu kako bi srednje mjesto ostalo slobodno. Imajući prazno sedište pored sebe na letu često se doživljava kao pravi luksuz, a neki avio-prevoznici već nude opcije gde se ovo može platiti.

Sada je i evropski low-cost prevoznik Wizz Air uveo sličnu uslugu.

Wizz Class: Prazno sjedište i dodatni komfor

Mađarski niskobudžetni avio-prevoznik Wizz Air lansirao je opciju "Wizz Class", koja putnicima u premium ekonomiji omogućava, između ostalog, da blokiraju sjedište pored sebe uz doplatu.

Putnici koji izaberu Wizz Class dobijaju sedište pored prozora ili prolaza i mogu da rezervišu srednje mjesto (B ili E) pored sebe kao prazno.

Dodatni benefiti uključuju više prostora za noge, prioritetno ukrcavanje, dva predmeta kabinskog prtljaga, kao i užinu i bezalkoholno piće tokom leta.

Ova opcija dostupna je na odabranim letovima iz i za Budimpeštu, Bukurešt, London Luton, London Gatwick, Rim Fiumicino i Varšavu, a putnici mogu da je odaberu kao nadogradnju tokom rezervacije.

Slične opcije kod drugih evropskih prevoznika

Neki drugi evropski avio-prevoznici nude slične mogućnosti.

Air France putnicima nudi opciju "Empty Seat - My Extra Space", koja omogućava da se privatizuju do tri susjedna sedišta, dok Lufthansa nudi "Free Neighbour Seat" na kontinentalnim i interkontinentalnim letovima.

Za duže letove, Lufthansa ima i opciju "Sleepers Row", gjde putnici dobijaju cijeli red sjedišta u ekonomskoj klasi, sa tankim dušekom, ćebetom i jastukom kvalitetom nalik poslovnoj klasi.

Cijena ovih opcija na dužim letovima kreće se između 159 i 229 evra po segmentu, a rezervacija unapred nije moguća.

Virgin Australia i licitacija za prazno sedište

Virgin Australia je 2025. godine uvela opciju "neighbour-free seating" na nekim domaćim i međunarodnim letovima kraće dužine. Za razliku od evropskih prevoznika, ovde se koristi sistem licitacije - putnici koji žele da srednje mjesto ostane prazno mogu da pošalju svoju ponudu putem aplikacije Virgin Australia nakon što kupe kartu.

Ponude počinju od 30 australijskih dolara (oko 17 evra), a putnici koji pobjede u licitaciji biće obavešteni najkasnije dva sata pre polaska.

Međutim, prazno sjedište nije garantovano, jer svi sedišta ostaju dostupna za kupovinu tokom perioda licitacije. Ako vaš predlog ne uspije, novac se vraća.

Liciranje je dostupno samo za rezervacije sa maksimalno dva putnika, i samo za jedno sjedište. Takođe, opcija se ne odnosi na putnike u Economy X i poslovnoj klasi, niti uključuje dodatni prtljag.

Virgin Australia je ovu opciju uvela na osnovu istraživanja iz 2023. godine koje je pokazalo da bi više od trećine putnika platilo za prazno srednje sjedište i na domaćim letovima dužim od tri sata.

(EUpravo zato/euronews.com)