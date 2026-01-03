Od njive do neba: Otpad od paradajza pretvaraju u gorivo!

Ostaci od prerade paradajza, koji su se do sada uglavnom spaljivali ili bacali, uskoro bi mogli postati ključni resurs za pokretanje aviona.

Izvor: Shutterstock

Istraživači sa Tehničkog univerziteta u Gracu (TU Graz) pokrenuli su projekat pod nazivom ToFuel čiji je cilj da razvije integrisanu biotehnologiju koja može da pretvori biomasu paradajza u održivo avio gorivo (SAF - Sustainable Aviation Fuel), uz istovremenu proizvodnju sporednih proizvoda kao što su đubrivo, stočna hrana i ulja pogodna za ljudsku ishranu.

Ovo predstavlja primjer kružne bioekonomije u kojoj se biootpad ne odlaže, već koristi kao sirovina za visokoenergetske proizvode, čime se smanjuje zavisnost od fosilnih goriva i emisije ugljen-vodonika.

Da bi se biomasa paradajza efikasno pretvorila u avio gorivo, naučnici iz ToFuel-a razvijaju i testiraju dvije napredne tehnologije obrade. Ovaj proces predstavlja nadu, jer je direktna zamjena fosilnih goriva električnim ili hidrogenskim sistemima još uvijek tehnološki i infrastrukturno zahtjevna.

SAF goriva predstavljaju najrealniji način da se značajno smanje emisije ugljen-dioksida, jer se mogu koristiti u postojećim motorima i sistemima bez većih modifikacija.

Izvor: Shutterstock

Samo 3 odsto može da napravi značajnu promjenu

Procjene sugerišu da bi oko 3 odsto održivih goriva do 2030. godine u Evropi, moglo da se nadomjesti biomasom paradajza, proizvedenog unutar EU - što je značajan doprinos.

Projekat ToFuel ne teži samo tehnološkoj izvodljivosti, već i ekonomskom održivom modelu, kako bi SAF proizveden iz biomase paradajza bio konkurentan tradicionalnim i drugim alternativnim gorivima. Ukupan budžet projekta iznosi nekoliko miliona evra i obuhvata saradnju naučnoistraživačkih institucija, univerziteta i industrijskih partnera iz nekoliko evropskih zemalja.

Kroz ovaj pristup, otpad se transformiše iz troška u vrijedan resurs, što može stvoriti nove izvore prihoda za prehrambenu industriju i prerađivače paradajza, kao i otvoriti prostor za razvoj novih poslova u bioekonomiji.

Izvor: EurekaAlert