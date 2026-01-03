logo
Od njive do neba: Otpad od paradajza pretvaraju u gorivo!

Autor Dušan Volaš
Ostaci od prerade paradajza, koji su se do sada uglavnom spaljivali ili bacali, uskoro bi mogli postati ključni resurs za pokretanje aviona.

Ostaci od paradajza kao avio gorivo Izvor: Shutterstock

Istraživači sa Tehničkog univerziteta u Gracu (TU Graz) pokrenuli su projekat pod nazivom ToFuel čiji je cilj da razvije integrisanu biotehnologiju koja može da pretvori biomasu paradajza u održivo avio gorivo (SAF - Sustainable Aviation Fuel), uz istovremenu proizvodnju sporednih proizvoda kao što su đubrivo, stočna hrana i ulja pogodna za ljudsku ishranu. 

Ovo predstavlja primjer kružne bioekonomije u kojoj se biootpad ne odlaže, već koristi kao sirovina za visokoenergetske proizvode, čime se smanjuje zavisnost od fosilnih goriva i emisije ugljen-vodonika. 

Da bi se biomasa paradajza efikasno pretvorila u avio gorivo, naučnici iz ToFuel-a razvijaju i testiraju dvije napredne tehnologije obrade. Ovaj proces predstavlja nadu, jer je direktna zamjena fosilnih goriva električnim ili hidrogenskim sistemima još uvijek tehnološki i infrastrukturno zahtjevna.

SAF goriva predstavljaju najrealniji način da se značajno smanje emisije ugljen-dioksida, jer se mogu koristiti u postojećim motorima i sistemima bez većih modifikacija. 

Izvor: Shutterstock

Samo 3 odsto može da napravi značajnu promjenu

Procjene sugerišu da bi oko 3 odsto održivih goriva do 2030. godine u Evropi, moglo da se nadomjesti biomasom paradajza, proizvedenog unutar EU - što je značajan doprinos. 

Projekat ToFuel ne teži samo tehnološkoj izvodljivosti, već i ekonomskom održivom modelu, kako bi SAF proizveden iz biomase paradajza bio konkurentan tradicionalnim i drugim alternativnim gorivima. Ukupan budžet projekta iznosi nekoliko miliona evra i obuhvata saradnju naučnoistraživačkih institucija, univerziteta i industrijskih partnera iz nekoliko evropskih zemalja. 

Kroz ovaj pristup, otpad se transformiše iz troška u vrijedan resurs, što može stvoriti nove izvore prihoda za prehrambenu industriju i prerađivače paradajza, kao i otvoriti prostor za razvoj novih poslova u bioekonomiji.

Izvor: EurekaAlert

