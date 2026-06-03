Uhapšen vozač u Trebinju: Pobjegao nakon udesa, pa naduvao više od 1,5 promila

Policija je u Trebinju identifikovala i uhapsila R.K, koji se sumnjiči da je nakon izazivanja saobraćajne nezgode pobjegao sa lica mjesta prije dolaska policijskih službenika.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Alkotestiranjem je utvrđeno prisustvo više od 1,5 promila alkohola u organizmu, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

Saobraćajna nezgoda je za posljedicu imala materijalnu štetu.

Na području Policijske uprave Trebinje za pet mjeseci 2026. godine evidentirano je sedam saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom sa po jednim nepoznatim učesnikom, od čega je pet nezgoda rasvijetljeno.