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Uhapšen vozač u Trebinju: Pobjegao nakon udesa, pa naduvao više od 1,5 promila

Uhapšen vozač u Trebinju: Pobjegao nakon udesa, pa naduvao više od 1,5 promila

Autor D.V. Izvor SRNA
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Policija je u Trebinju identifikovala i uhapsila R.K, koji se sumnjiči da je nakon izazivanja saobraćajne nezgode pobjegao sa lica mjesta prije dolaska policijskih službenika.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Alkotestiranjem je utvrđeno prisustvo više od 1,5 promila alkohola u organizmu, saopšteno je iz Policijske uprave Trebinje.

Saobraćajna nezgoda je za posljedicu imala materijalnu štetu.

Na području Policijske uprave Trebinje za pet mjeseci 2026. godine evidentirano je sedam saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom sa po jednim nepoznatim učesnikom, od čega je pet nezgoda rasvijetljeno.

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Tagovi

saobraćajka Trebinje alkohol

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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