Trebinjski policajci pokazali veliko srce: "Poseban je osjećaj spasiti nekoga"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Policajci iz Trebinja Đorđe Mišković i Đorđe Vučetić, koji su spasili ženu od utapanja u rijeci Trebišnjici, ističu da je poseban osjećaj spasiti nekome život, da često pomažu ljudima i da nisu tu samo da kažnjavaju.

Trebinjski policajci spasili ženu iz Trebišnjice Izvor: Srna/Milena Koprivica

Mišković, koji je pomoćnik komandira Policijske stanice Trebinje, ispričao je da su juče nakon prijave odmah krenuli na lice mjesta, gdje su zatekli muškarca koji je pokušavao da pomogne djevojci koja je navodno skočila.

On je novinarima rekao da je odmah preskočio zid pored obale i zajedno sa kolegom Vučetićem i slučajnim prolaznikom izvukao ženu iz vode.

"Žena je bila dezorijentisana i prepadnuta. Uspjeli smo da je izvučemo na obalu i prebacimo na šetalište, gdje ju je preuzela Hitna medicinska pomoć", dodao je Mišković.

On je naglasio da je najvažnije da je akcija završena bez težih posljedica, dodajući da ovakvi događaji pokazuju da među ljudima i dalje postoji empatija i spremnost da pomognu jedni drugima.

Policajac Vučetić rekao je da su svi reagovali brzo i koordinisano, zahvaljujući pravovremenoj prijavi i dolasku Hitne službe.

"Često se dešava da pomažemo ljudima, nismo samo tu da kažnjavamo i zato je osjećaj poslije ovakvih situacija zaista poseban", rekao je Vučetić. 

(Srna)

