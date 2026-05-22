Još dvije nedjelje za dogovor: MOL i „Gaspromnjeft“ nastavljaju pregovore o NIS-u

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da je mađarski MOL dobio dodatne dvije nedjelje za završetak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udjela u NIS-u. Kako je navela, Srbija paralelno vodi razgovore sa MOL-om kako bi zaštitila interese države.

MOL dobio novi rok za pregovore

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović objavila je na svom Instagram profilu da je Srbija obaviještena da je kompanija MOL dobila još dvije nedjelje za završetak pregovora sa Gaspromnjeftom.

Kako je navela, novi rok traje do 6. juna.

"Država Srbija je upravo obaviještena da je MOL dobio još dvije nedjelje da završi pregovore sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udjela u NIS-u“, napisala je ministarka.

Srbija vodi paralelne razgovore

Đedović Handanović je istakla da Vlada Srbije istovremeno vodi pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara.

Prema njenim riječima, situacija je složena, ali je cilj države da pronađe dugoročno rješenje.

"Kao što smo više puta isticali, Vlada Republike Srbije nastavlja i pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara. Situacija je složena, ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rješenje i da zaštitimo interes države Srbije“, navela je ministarka.

Pitanje vlasništva nad NIS-om pod posebnom pažnjom

Pitanje vlasničke strukture NIS-a posljednjih mjeseci nalazi se u fokusu javnosti zbog međunarodnih okolnosti i odnosa sa ruskim energetskim kompanijama.

NIS je jedna od najvažnijih energetskih kompanija u Srbiji, a eventualna promjena vlasničke strukture mogla bi da ima veliki uticaj na domaće tržište energenata i energetsku stabilnost zemlje.

