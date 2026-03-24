Amerika dala "zeleno svjetlo": MOL dobio dozvolu da nastavi pregovore o kupovini NIS-a

Amerika dala "zeleno svjetlo": MOL dobio dozvolu da nastavi pregovore o kupovini NIS-a

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Mađarska kompanija MOL dobila je odobrenje Sjedinjenih Američkih Država da nastavi pregovore o kupovini većinskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), a rok je produžen do 22. maja.

MOL dobio dozvolu da nastavi pregovore o kupovini NIS-a

Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAK) prihvatila je zahtjev MOL-a i produžila rok za pregovore o kupovini većinskog vlasništva u NIS-u do 22. maja.

Ovo produženje licence omogućava stranama da finalizuju kupoprodajni ugovor i prateću dokumentaciju u skladu sa osnovnim uslovima dogovora potpisanim u januaru. Po zaključenju posla, MOL će imati mogućnost da preuzme 56,15 odsto udjela "Gasproma" u NIS-u.

Kako se navodi u saopštenju MOL-a, realizacija ove akvizicije i dalje zavisi od više uslova, uključujući konačna odobrenja OFAK-a i Vlade Srbije.

OFAK je u petak, 20. marta, izdao novu operativnu licencu NIS-u do 17. aprila. Hrvatskom "Janafu" je do istog datuma produžena licenca za transfer nafte NIS-u.

