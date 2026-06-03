Saga o opozicionim kandidaturama ulazi u završnicu: Konačna odluka u nedjelju?

Višesatna sjednica Predsjedništva SDS-a završena je bez konačnog dogovora o kandidaturama za Opšte izbore, a prema informacijama do kojih je došao Mondo, predsjednik stranke Branko Blanuša ostao je pri stavu da neće odustati od kandidature za predsjednika RS.

Izvor: SDS

Glavna tema sjednice bio je prijedlog sporazuma koji je SDS-u dostavio Pokret Sigurna Srpska (PSS), na čelu sa Draškom Stanivukovićem. Dokument je predviđao da Stanivuković bude zajednički kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske, dok bi Blanuša bio kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH.

Takav prijedlog nije dobio podršku rukovodstva SDS-a.

Prema izvorima iz vrha stranke, Blanuša je tokom rasprave jasno poručio da ga funkcija srpskog člana Predsjedništva BiH ne zanima i da ostaje kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske.

Svoj stav obrazložio je tvrdnjom da za takvu kandidaturu može obezbijediti širu podršku opozicionih stranaka nego Stanivuković. Kako navode sagovornici Monda, Blanuša se poziva na istraživanja prema kojima bolje stoji među opozicionim biračima od gradonačelnika Banjaluke.

Kako navode naši izvori, Blanuša smatra da bi mogao dobiti podršku kompletnog opozicionog bloka, uključujući Narodni front, Listu za pravdu i red, novu stranku Igora Crnatka - PDP RS, ali i podršku Đajićeve partije - Volja naroda Srpske dr Vlado Đajić.

S druge strane, sagovornici iz SDS-a tvrde da Stanivuković nema potencijal da okupi cjelokupnu opoziciju, već samo dio SDS-a, dio Narodnog fronta i Pokret Sigurna Srpska.

Dodatnu neizvjesnost unosi i pitanje kandidature za srpskog člana Predsjedništva BiH. Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović već je predao kandidaturu za tu funkciju i, prema informacijama iz SDS-a, za sada ne pokazuje namjeru da od nje odustane.

Istovremeno, unutar PSS-a postoje različita mišljenja o daljem nastupu opozicije. Dio članstva navodno smatra da bi trebalo odustati od borbe za pojedinačne funkcije i fokusirati se na osvajanje što većeg broja poslaničkih mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Iako je sporazum koji je ponudio PSS odbijen, pregovori nisu završeni. Novi sastanak pregovaračkih timova SDS-a i PSS-a zakazan je za petak, kada će biti nastavljeni razgovori o mogućem zajedničkom nastupu opozicije.

Konačna odluka mogla bi biti donesena već u nedjelju, kada zasjeda Glavni odbor SDS-a, na kojem bi trebalo da bude stavljena tačka na višemjesečnu neizvjesnost oko opozicionih kandidatura za najvažnije funkcije u Republici Srpskoj i BiH.