Umjesto potvrde kandidature: Predsjedništvo SDS-a ohrabrilo Blanušu da pregovara sa Stanivukovićem

Predsjedništvo Srpske demokratske stranke (SDS) na sjednici u Banjaluci usvojilo tri zaključka. Ipak, pitanje kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske je ponovo ostalo bez jasnog odgovora, a u zaključcima se ni ne pominje.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Blanuša, koji je predsjednik SDS-a, prema ranijim odlukama organa stranke je kandidat za predsjednika RS-a, ali to ne odražava jedan od tri nova usvojena zaključka Predsjedništva SDS-a.

U prvom zaključku se Blanuši daje mandat da pregovara sa Stanivukovićem, a njegova kandidatura se uopšte ne pominje.

"Daje se mandat predsjedniku Blanuši da najkasnije do kraja mjeseca maja, kroz razgovore sa predsjednikom Pokreta Sigurna Srpska Draškom Stanivukovićem, utvrdi prijedlog kandidatura za inokosne funkcije, kao i modalitete učešća stranaka opozicije u organima vlasti nakon izbora, koji će, po statutarnoj proceduri, biti predmet razmatranja i usvajanja od strane Glavnog odbora SDS-a", piše u zaključku.

U ostalim zaključcima, Predsjedništvo SDS-a je hvalilo Blanušu i podržalo njegov rad na postizanju dogovora među opozicionim strankama, ali i pozvalo sve opozicione partije u RS-u na dogovor i zajednički nastup na predstojećim Općim izborima u Bosni i Hercegovini.

"Podržavaju se napori predsjednika SDS-a Branka Blanuše da se kroz razgovore sa liderima opozicionih stranaka u RS-u obezbijedi usaglašen nastup na predstojećim izborima, a posebno po pitanju utvrđivanja zajedničkog kandidata opozicije za predsjednika RS-a i za srpskog člana Predsjedništva BiH", navodi se u jednom od zaključaka.

Poziv za saradnju je, prema posljednjem zaključku, upućen svim opozicionim strankama u RS-u.

"Predsjedništvo SDS-a poziva sve opozicione stranke i druge nosioce opozicionog djelovanja u RS-u na zajednički dogovor kako bi se na kandidatskim listama SDS-a za Narodnu skupštinu RS-a i za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH omogućilo kandidovanje najkvalitetnijih opozicionih kadrova, u cilju ostvarivanja pobjedničkog rezultata na izborima, koji će omogućiti formiranje novih organa vlasti i otvaranje reformskih procesa u svim segmentima društva", navodi se.

Posljednji zaključak se, kako se može interpretirati, indirektno odnosi na stranku Lista za pravdu i red, čiji je predsjednik Nebojša Vukanović ranije odbijao saradnju zbog učešća PSS-a i Stanivukovića.

Zaključci:

Izvor: Mondo.ba/Klix