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Preduhitrio i samog premijera: Tramp objavio da Starmer podnosi ostavku, pa osuo paljbu po njemu

Preduhitrio i samog premijera: Tramp objavio da Starmer podnosi ostavku, pa osuo paljbu po njemu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Donald Tramp je prokomentarisao da će britanski premijer Kir Starmer podnijeti ostavku, kritikujući njegovo vođenje politike.

Tramp najavio ostavku Kira Starmera: Britanski mediji pišu o odlasku premijera u ponedjeljak Izvor: MANDEL NGAN / AFP / Profimedia/Alexandros Michailidis/Shutterstock

Američki predsednik Donald Tramp iznio je u nedjelju svoje mišljenje o budućnosti britanskog premijera Kira Starmera, tvrdeći da će on "podnijeti ostavku", usred raširenih spekulacija da bi lider Ujedinjenog Kraljevstva mogao da utvrdi vremenski okvir za svoj odlazak već u ponedjeljak.

"Kir Starmer će podnijeti ostavku na mjesto premijera Ujedinjenog Kraljevstva", naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži Trut Soušal, iako ostaje nejasno da li predsjednik SAD zna nešto sa sigurnošću ili se samo uključuje u komentarisanje.

Britanska agencija PA Medija izvijestila je da Tramp nije razgovarao sa Starmerom otkako su se lideri vidjeli na samitu G7 u Francuskoj ranije ove nedjelje, piše CNN.

U svojoj objavi na društvenim mrežama, Tramp je kritikovao Starmera, lidera britanske Laburističke partije lijevog centra, rekavši da će neefikasno vođenje politike biti uzrok njegovog političkog kraja.

"Doživio je težak neuspjeh u dvije veoma važne oblasti – IMIGRACIJI I ENERGETICI", napisao je Tramp, dodajući: "(OTVORITE SJEVERNO MORE ZA NAFTU!)".

Tramp je više puta pozivao britansku vladu da poništi odluku o zamrzavanju izdavanja novih dozvola za istraživanje nafte i gasa u Sjevernom moru, a kritikovao je i vjetroelektrane u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Iako je nekada imao nadimak "šaptač Trampu" zbog svoje očigledne sposobnosti da pridobije predsjednika na svoju stranu, Starmer je nedavno bio izložen bujici grdnji svog američkog kolege u vezi sa ratom u Iranu.

Kao odgovor na Trampove tvrdnje, portparol Dauning strita je uputio CNN na Starmerovu najnoviju izjavu datu u petak, u kojoj je rekao: "Ima još posla, i na to sam fokusiran, na ono za šta sam izabran, a to je da služim svojoj zemlji", dodajući da u ovom trenutku nema šta više da doda, piše CNN.

Britanski ministar privrede Piter Kajl izjavio je za BBC u nedjelju da Starmer ovog vikenda razmišlja o "političkim realnostima", dodajući da će uraditi "ono što je u najboljem interesu zemlje".

CNN se obratio Bijeloj kući za komentar.

Mediji u Ujedinjenom Kraljevstvu naveliko pišu da će Starmer podnijeti ostavku u ponedjeljak, pri čemu se podrška preusmjerava na Endija Bernama, odlazećeg gradonačelnika Mančestera koji je pobijedio na nedavnim dopunskim izborima.

(MONDO)

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Tagovi

Kir Starmer Donald Tramp Velika Britanija

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