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"Pritiskaćemo Putina dok ne zaustavi ratnu mašineriju": Kir Starmer zaprijetio predsjedniku Rusije

"Pritiskaćemo Putina dok ne zaustavi ratnu mašineriju": Kir Starmer zaprijetio predsjedniku Rusije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Kir Starmer prijeti Putinu da će izvršiti veliki pritisak na Rusiju kako bi se zaustavio rat u Ukrajini.

Kir Starmer zaprijetio predsjedniku Rusije Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service/Alexandros Michailidis/Shutterstock

Premijer Velike Britanije Kir Starmer je javno zaprijetio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu tokom Samita G7 u Francuskoj da će evropski saveznici izvršiti snažan pritisak na Rusiju kako bi se što prije završio rat u Ukrajini. On je na svom "X" nalogu najavio sankcije na ruske brodove kako bi se izvršio ekonomski pritisak na Rusiju.

"Ruski napad na Peršku Lavru u Kijevu je žalostan. Napadi poput tog su razlog zbog čega sam najavio sankcije na ruske brodove kako bi se napala njihova ekonomija i očuvala bezbjednost Evrope. Povećaćemo pritisak na Putina i njegov krug saradnika dok se ne zaustavi ruska ratna mašinerija i dok se mir ne uspostavi na našem kontinentu", naveo je Starmer.

Rusija je, kako piše britanski "Gardijan", demantovala da je izvršila napad na pravoslavnu svetinju u Kijevu. Rusija tvrdi da je odgovoran američki raketni sistem "Patriot".

Britanski specijalci su prethodnih dana izvršili akciju upada na ruski brod koji pripada takozvanoj "floti iz sjenke". Brod je lociran u kanalu Lamanš.

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Tagovi

Kir Starmer Rusija Ukrajina

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