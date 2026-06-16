Kir Starmer prijeti Putinu da će izvršiti veliki pritisak na Rusiju kako bi se zaustavio rat u Ukrajini.
Premijer Velike Britanije Kir Starmer je javno zaprijetio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu tokom Samita G7 u Francuskoj da će evropski saveznici izvršiti snažan pritisak na Rusiju kako bi se što prije završio rat u Ukrajini. On je na svom "X" nalogu najavio sankcije na ruske brodove kako bi se izvršio ekonomski pritisak na Rusiju.
"Ruski napad na Peršku Lavru u Kijevu je žalostan. Napadi poput tog su razlog zbog čega sam najavio sankcije na ruske brodove kako bi se napala njihova ekonomija i očuvala bezbjednost Evrope. Povećaćemo pritisak na Putina i njegov krug saradnika dok se ne zaustavi ruska ratna mašinerija i dok se mir ne uspostavi na našem kontinentu", naveo je Starmer.
Russia’s attacks on Kyiv’s Pershka Lavra are deplorable.— Keir Starmer (@Keir_Starmer)June 16, 2026
Attacks like this are why I have announced sanctions to target the vessels, the money and the actors propping up Russia’s war economy, and in turn, threatening European security.
We will increase the pressure on Putin…
Rusija je, kako piše britanski "Gardijan", demantovala da je izvršila napad na pravoslavnu svetinju u Kijevu. Rusija tvrdi da je odgovoran američki raketni sistem "Patriot".
Britanski specijalci su prethodnih dana izvršili akciju upada na ruski brod koji pripada takozvanoj "floti iz sjenke". Brod je lociran u kanalu Lamanš.
"Pritiskaćemo Putina dok ne zaustavi ratnu mašineriju": Kir Starmer zaprijetio predsjedniku Rusije