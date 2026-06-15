Lavrov o ratu u Ukrajini: Evropa griješi kada misli da Rusija gubi, očekujemo odgovore od SAD-a

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da evropske zemlje pogrešno procjenjuju situaciju u Ukrajini i upozorio da Moskva neće prihvatiti ultimatume.

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Sergej Lavrov izjavio je da je ukrajinska kriza bila jedna od glavnih tema razgovora sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom.

"Razgovarali smo o međunarodnim pitanjima. Naravno, situacija oko ukrajinske krize bila je u centru pažnje, kao što je to obično slučaj kada se sastaju naši lideri", rekao je Lavrov.

On je poručio da je Rusija posvećena sprovođenju sporazuma postignutih tokom samita na Aljasci i da očekuje da budu realizovani.

"Posvećeni smo sporazumima postignutim 15. avgusta prošle godine na Aljasci. Predsjednik Vladimir Putin je više puta rekao da je prihvatio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trampa. Očekujemo da se sprovede ono što je dogovoreno na osnovu američkog prijedloga", naveo je šef ruske diplomatije.

Kritike na račun Evrope

Lavrov smatra da evropske zemlje pogrešno procjenjuju stanje na frontu u Ukrajini.

"Evropljani izvlače pogrešne zaključke da Rusija gubi, a da Ukrajina pobjeđuje, pa zato postavljaju ultimatume u nadi da će ih Rusija prihvatiti", rekao je on.

Dodao je da su takve procjene "potpuno beskorisne i zasnovane na iluzijama".

Govoreći o sastanku sa ambasadorima Velike Britanije, Njemačke i Francuske, Lavrov je naveo da od njih nije čuo ništa novo.

"Nisu donijeli ništa novo, ali uporno pokušavaju da ponude svoje usluge, očigledno ne želeći da ostanu van procesa", rekao je ruski ministar.

Očekivanja od američke delegacije

Lavrov je rekao da Moskva od američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera očekuje objašnjenje kako Vašington planira da sprovede sporazume o Ukrajini.

"Naravno, očekivaćemo da nas informišu o tome kako Amerikanci planiraju da sprovedu sporazume zasnovane isključivo na njihovom prijedlogu", poručio je on.

Odnosi Rusije i Bjelorusije

Tokom sastanka sa Lukašenkom razgovarano je i o zajedničkim događajima koje će Rusija i Bjelorusija organizovati tokom juna, uključujući međunarodni kulturni forum i skup u Brestu posvećen početku Velikog otadžbinskog rata.

Lavrov je istakao da intenzivna saradnja dve zemlje doprinosi ne samo razvoju Savezne države Rusije i Belorusije, već i jačanju veza među građanima.

(TASS/Mondo)