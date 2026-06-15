logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lavrov o ratu u Ukrajini: Evropa griješi kada misli da Rusija gubi, očekujemo odgovore od SAD-a

Lavrov o ratu u Ukrajini: Evropa griješi kada misli da Rusija gubi, očekujemo odgovore od SAD-a

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da evropske zemlje pogrešno procjenjuju situaciju u Ukrajini i upozorio da Moskva neće prihvatiti ultimatume.

Sergej Lavrov o ratu Rusije i Ukrajine Izvor: Profimedia

Sergej Lavrov izjavio je da je ukrajinska kriza bila jedna od glavnih tema razgovora sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom.

"Razgovarali smo o međunarodnim pitanjima. Naravno, situacija oko ukrajinske krize bila je u centru pažnje, kao što je to obično slučaj kada se sastaju naši lideri", rekao je Lavrov.

On je poručio da je Rusija posvećena sprovođenju sporazuma postignutih tokom samita na Aljasci i da očekuje da budu realizovani.

"Posvećeni smo sporazumima postignutim 15. avgusta prošle godine na Aljasci. Predsjednik Vladimir Putin je više puta rekao da je prihvatio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trampa. Očekujemo da se sprovede ono što je dogovoreno na osnovu američkog prijedloga", naveo je šef ruske diplomatije.

Kritike na račun Evrope

Lavrov smatra da evropske zemlje pogrešno procjenjuju stanje na frontu u Ukrajini.

"Evropljani izvlače pogrešne zaključke da Rusija gubi, a da Ukrajina pobjeđuje, pa zato postavljaju ultimatume u nadi da će ih Rusija prihvatiti", rekao je on.

Dodao je da su takve procjene "potpuno beskorisne i zasnovane na iluzijama".

Govoreći o sastanku sa ambasadorima Velike Britanije, Njemačke i Francuske, Lavrov je naveo da od njih nije čuo ništa novo.

"Nisu donijeli ništa novo, ali uporno pokušavaju da ponude svoje usluge, očigledno ne želeći da ostanu van procesa", rekao je ruski ministar.

Očekivanja od američke delegacije

Lavrov je rekao da Moskva od američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera očekuje objašnjenje kako Vašington planira da sprovede sporazume o Ukrajini.

"Naravno, očekivaćemo da nas informišu o tome kako Amerikanci planiraju da sprovedu sporazume zasnovane isključivo na njihovom prijedlogu", poručio je on.

Odnosi Rusije i Bjelorusije

Tokom sastanka sa Lukašenkom razgovarano je i o zajedničkim događajima koje će Rusija i Bjelorusija organizovati tokom juna, uključujući međunarodni kulturni forum i skup u Brestu posvećen početku Velikog otadžbinskog rata.

Lavrov je istakao da intenzivna saradnja dve zemlje doprinosi ne samo razvoju Savezne države Rusije i Belorusije, već i jačanju veza među građanima.

 (TASS/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sergej Lavrov Rusija Ukrajina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ