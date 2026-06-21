Bukti novi požar u Grčkoj: Stanovnicima naređena evakuacija (Video)

Veliki požari izbili su na grčkim ostrvima Siros i Evija, gdje se vatra zbog jakog vjetra brzo širi. Na terenu su angažovani vatrogasci, avioni i helikopteri, dok su stanovnici ugroženih područja evakuisani zbog opasnosti od približavanja plamena.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na grčkom ostrvu Sirosu danas je izbio požar u području Ampela, gdje gori nisko rastinje i suva trava, dok su zbog jakog vetra angažovane kopnene i vazdušne vatrogasne snage, saopštila je grčka vatrogasna služba, prenio je Blic pisanje Tanjuga.

U gašenju požara učestvuje 10 vatrogasaca sa tri vozila, dok iz vazduha operišu dva aviona i tri helikoptera, a pomoć pružaju i dobrovoljci, kao i cisterne lokalnih samouprava, navodi "Katimerini".

Na lice mjesta upućeni su i istražitelji radi utvrđivanja uzroka požara.

Zbog širenja vatre, stanovnicima naselja Trija Lagonia ranije je putem sistema 112 naređeno da se evakuišu i upute ka Ermupoliju.

Požar i na Eviji

Nakon višesatne borbe sa plamenom, vatrogasne snage su uspjele da obuzdaju požar koji je izbio u subotu u podne u Almiropotamosu, u Karistosu na grčkom ostrvu Evija.

Kopnene snage, koje su pojačane popodne, ostaju na licu mjesta kako bi gasile raštrkane požare. U tom području djeluje 120 vatrogasaca sa pet timova pješačkih odjeljenja, dobrovoljaca i 35 vozila, objavio je "Katimerini".

Kako se navodi u saopštenju, jaki sjeverni vjetrovi otežavaju gašenje i doprinose širenju novih žarišta, zbog čega je i naređena evakuacija stanovništva iz ugroženih područja.

Grčke vlasti evakuisale su dvije naseljene oblasti na ostrvu Evija nakon izbijanja velikog šumskog požara, saopštile su nadležne službe.

Grčka se, kao i druge zemlje Mediterana, nalazi u zoni čestih ljetnih požara, koje naučnici povezuju sa sve izraženijim posledicama klimatskih promijena i dugim sušnim periodima.