Vatra zahvatila cijelo brdo: Dva nova požara u Crnoj Gori, gori kod Budve i Bara

U Crnoj Gori izbila su dva nova požara - jedan na deponiji u Brajićima iznad Budve, a drugi na planini Lisinj kod Bara. Plamen se širi brdima usled visokih temperatura i hemijskih reakcija otpada.

Izvor: Instagram//podgoricki_vremeplov/printscreen

U Crnoj Gori izbila su dva nova požara. Jedan u mestu Brajići iznad Budve, a drugi na barskoj planini Lisinj. Prema prvim informacijama, u Brajićima se zapalila deponija, a uzrok požara nije ljudski faktor, već visoka temperatura. Kako se vidi na snimku požar se širi brdom.

"Vatra je počela da tinja na deponiji još pre 3 - 4 dana. Danas je haos, jer se požar proširio, gori cijelo brdo", rekla je Milana koja se nalazi u Crnoj Gori.

Požar na privremenoj deponiji za odlaganje otpada na Brajićima, prema navodima Komunalnog preduzeća Budva, izazvan je visokim temperaturama, a ne ljudskim faktorom.

Kako ističe PR ovog preduzeća, Aleksandra Rajković, RJ Čistoća je pravovremeno reagovala i pružila asistenciju Vatrogasnoj jedinici u gašenju požara. Nadležne službe koje su izašle na teren sačinile su zapisnik i konstatovale da je do izbijanja požara došlo zbog kombinacije faktora prekomjernog zagorevanja otpada, hemijskih reakcija i nedovoljne ventilacije.

"Ovo nije ni prva ni poslednja deponija na kojoj se ovakva situacija može desiti", kazala je Rajković.

Požar i kod Bara

Požar na barskoj planini Lisinj, u mestu Donja Poda, izbio je u popodnevnim časovima, a barski vatrogasci mu još uvijek ne mogu prići zbog izuzetno nepristupačnog terena. To je za "Vijesti“ rekao komandir barske Službe zaštite i spasavanja, Aco Vulević, i dodao da na toj planini gori šuma i nisko rastinje.

"Još uvijek ne možemo da priđemo i djelujemo. Planiramo dalje akcije tokom noći", poručio je Vulević i rekao da će ujutru procijeniti da li će im biti potrebna pomoć i iz vazduha.

(Blic, RTV Budva, Vijesti/Mondo)