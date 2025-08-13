logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Još jedno hapšenje zbog požara: Uhapšen muškarac osumnjičen za paljenje trave u Crnoj Gori

Još jedno hapšenje zbog požara: Uhapšen muškarac osumnjičen za paljenje trave u Crnoj Gori

Autor Dušan Volaš
0

Muškarac iz Pljevalja čiji su inicijali J. A. uhapšen je danas zbog sumnje da je izazvao požar na otvorenom u mjestu Bijov Grob kod Bijelog Polja, saopšteno je iz crnogorske policije.

Uhapšen muškarac osumnjičen za paljenje trave u Crnoj Gori Izvor: Rina

Kako su naveli iz policije, on se sumnjiči da je zapalio suvu travu i nisko rastinje u selu Bijov Grob, koji kasnije nije mogao da iskontroliše, nakon čega se požar proširio na okolna imanja, nanoseći mještanima i drugim građanima materijalnu štetu u većem obimu.

Požar koji je izazvao više puta je lokalizovala Služba zaštite i spasavanja, ali se zbog vremenskih uslova u više navrata reaktivirao, a ta opasnost i dalje postoje jer je na zahvaćenom prostoru i dalje prisutno žarište.

Uhapšenom se na teret stavlja krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. On će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužiocu na dalju nadležnost.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora požar Požari

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ