Još jedno hapšenje zbog požara: Uhapšen muškarac osumnjičen za paljenje trave u Crnoj Gori

Muškarac iz Pljevalja čiji su inicijali J. A. uhapšen je danas zbog sumnje da je izazvao požar na otvorenom u mjestu Bijov Grob kod Bijelog Polja, saopšteno je iz crnogorske policije.

Izvor: Rina

Kako su naveli iz policije, on se sumnjiči da je zapalio suvu travu i nisko rastinje u selu Bijov Grob, koji kasnije nije mogao da iskontroliše, nakon čega se požar proširio na okolna imanja, nanoseći mještanima i drugim građanima materijalnu štetu u većem obimu.

Požar koji je izazvao više puta je lokalizovala Služba zaštite i spasavanja, ali se zbog vremenskih uslova u više navrata reaktivirao, a ta opasnost i dalje postoje jer je na zahvaćenom prostoru i dalje prisutno žarište.

Uhapšenom se na teret stavlja krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. On će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužiocu na dalju nadležnost.