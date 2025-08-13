Crnogorski vatrogasci sinoć nisu imali predaha: Borba sa požarima se nastavlja

Vlada Crne Gore je donijela odluku da se 14. avgust proglasi Danom žalosti povodom smrti vojnika Dejana Božovića koji je stradao u prevrtanju cisterne tokom pružanja pomoći u gašenju požara.

Izvor: RINA.RS

Ni prethodne noći crnogorski vatrogasci nisu imali predaha. Iako su požari u Piperima i Kučima bili stavljeni pod kontrolu, sinoć se vatra ponovo razbuktala, zahvativši veliko područje Kuča.

Na terenu su, uz vatrogasce, i vojnici. Helikopter iz Srbije biće angažovan i danas, dok se tokom dana očekuje dolazak vatrogasaca-spasilaca iz Austrije i helikoptera iz Mađarske. Sutra je u Crnoj Gori Dan žalosti.

Za razliku od prethodna dva dana, jutro u glavnom gradu osvanulo je bez dima, a vazduh je lakši i čišći. Da su požari u Podgorici pod kontrolom potvrdio je gradonačelnik Saša Mujović. Ipak, kako je naglasio, imajući u vidu ozbiljnost situacije, okolnosti se mijenjaju iz časa u čas.

Na primorju, u Čanju i Buljarici, kanaderi iz Hrvatske i Italije, angažovani kroz Mehanizam civilne zaštite EU, izbacili su oko 300 tona vode na požarišta, čime je vatra stavljena pod kontrolu.

U Danilovgradu, Bijelom Polju i Šavniku požari su i dalje aktivni, ali se drže pod nadzorom, dok su u Nikšiću na lokalitetima Presjeka – Sjenokosi i Zakraj – Krnovo tokom dana djelovali vazduhoplovi MUP-a.

Vlada Crne Gore je donijela odluku da se 14. avgust proglasi Danom žalosti povodom smrti vojnika Dejana Božovića koji je stradao u prevrtanju cisterne tokom pružanja pomoći u gašenju požara.

Prema informacijama saopštenim na pres konferenciji Ministastva odbrane jedan od mogućih razloga nesreće je gust dim koji je bio u reonu Kuča.

(RTCG/MONDO)