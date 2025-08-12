logo
Požari u Crnoj Gori pod kontrolom: Pomagali kanaderi iz Hrvatske i Italije 1

Požari u Crnoj Gori pod kontrolom: Pomagali kanaderi iz Hrvatske i Italije

Autor Vesna Kerkez
Požari u Buljarici i Čanju uz pomoć kanadera stavljeni su pod kontrolu, javili su crnogorski mediji.

Pod kontrolom požari u buljaricama i čanju Izvor: Instagram/Printscreen/192_rs

Na tom području dejstvovao je kanader iz Hrvatske, koji se potom vratio u zemlju. Da bi i sutra učestvovao u gašenju, kako je pojašnjeno, treba ponovo zatražiti pomoć od Hrvatske.

U Crnu Goru stigao je i kanader iz Italije.

Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović razgovarao je ranije danas sa italijanskim kolegom Gvidom Krosetom kojeg je upoznao sa ozbiljnošću situacije u Crnoj Gori, te zamolio da Italija razmotri mogućnost da uputi pomoć u gašenju požara.

"Ministar Kroseto je rekao da se i Italija suočava sa istim izazovom, ali da će, i pored toga, u znak solidarnosti i u duhu savezništva, u Crnu Goru danas popodne uputiti jedan kanader, po završetku njegovog angažmana u gašenju požara na teritoriji Italije", saopšteno je iz Ministarstva odbrane

Podrška iz Italije je stigla, a Krapović se zahvalio italijanskom kolegi i konstatovao da je njegova podrške još jedna potvrda odličnih bilateralnih odnosa dvije države koja je posebno značajna u ovako izazovnoj situaciji u kojoj se Crna Gora danas nalazi.

(Srna)

Tagovi

Crna Gora Požari

Prpa

Što se ne piše da je i Srbija pomagala od prvog dana

