Maloljetnik (14) osumnjičen za izazivanje velikog požara kod Podgorice

Pripadnici Uprave policije identifikovali su maloljetno lice za koje postoji osnov sumnje da je izazvalo požar u mjestu Bezjovo, u Kučima kod Podgorice.

"Prikupljene su informacije i saznanja koja upućuju na sumnju da je četrnaestogodišnji maloljetnik iz sela Bezjovo izazvao požar na imanju svojih roditelja koji se kasnije proširio i zahvatio šire područje", istakli su iz Uprave policije.

Od maloljetnika i njegovih roditelja su, u prisustvu službenika Centra za socijalni rad, prikupljene informacije, nakon čega je o svemu upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Ranije je saopšteno da je 10 maskiranih osoba, sa bijelim majicama prevučenim preko glave, pokušalo danas da podmetne požar na brdu Gorica u centru Podgorice.

Služba komunalne policije, Uprava policije i rendžeri su na terenu kako bi pronašli počinioce.

