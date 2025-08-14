logo
Danas je Dan žalosti u Crnoj Gori: I dalje nema predaha za vatrogasce, tokom noći branili kuće i crkvu od vatre

Danas je Dan žalosti u Crnoj Gori: I dalje nema predaha za vatrogasce, tokom noći branili kuće i crkvu od vatre

Autor Marina Letić
0

U Crnu Goru, u okviru mehanizama međunarodne pomoći, upućeni su vazduhoplovi koji su ispustili ukupno 316 tona vode na područja pod požarima.

Ne jenjavaju požari u Crnoj Gori Izvor: Rina

Crnogorski vatrogasci, volonteri i ostale službe provele su besanu noć boreći se vatrenom stihijom koja je bila najkritičnija u Piperima, Kučima, Mrkama i Petrovićima kod Podgorice. Veliki požar je buknuo i u naseljima Dinoša i Omerbožović u Tuzima.

Vršilac dužnosti komandira Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanović rekao je da su u Piperima od vatre odbranili kuće i crkvu. Danas će u gašenju vatre pomagati helikopter Bosne i Hercegovine, kao i vozila i vatrogasci iz Austrije i Švajcarske.

Potpredsjednik Vlade za vanjske i evropske poslove Crne Gore Filip Ivanović objavio je da su vazduhoplovi iz Hrvatske, Srbije i Mađarske juče ispustili ukupno 316 tona vode na područja pod požarima. Istakao je da je sinoć stigao helikopter iz Bosne i Hercegovine, a očekivala se i grupa vatrogasaca iz Austrije.

Pogledajte satelitske snimke požara u Crnoj Gori:

On je kazao da su vazduhoplovi koji su u Crnu Goru upućeni posredstvom mehanizama međunarodne pomoći ispustili ukupno 316 tona vode na područja pod požarima.

Za podmetanje nekih od požara juče su osumnjičeni maloljetnik, jedan Ukrajinac i Pljevljak. Maloljetnik je zbog sumnje da je podmetnuo požar u Kučima dao izjavu policiji, dok su Ukrajinac i Pljevljak uhapšeni zbog podmetanja vatre u Baru i Bijelom Polju.

U borbi sa vatrom prije dva dana život je izgubio vojnik Dejan Božović dok je vodnik Marko Iković teško povređen. Zbog smrti Božovića Vlada Crne Gore je danas proglasila Dan žalosti.

(RTCG/MONDO)

Tagovi

Crna Gora

