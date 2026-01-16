logo
Inspekcije MUP-a KS otkrile brojne propuste u zaštiti od požara u javnim objektima

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Inspektori za zaštitu od požara MUP-a Kantona Sarajevo u većini kontrolisanih ugostiteljskih, sportskih i objekata kulture, kao i domovima za starije i nemoćne, utvrdili su nedostatke i naložili njihovo otklanjanje.

inspekcija-1658855955.jpg Izvor: Screenshot

Ciljane vanredne inspekcije izvršene su nakon tragičnih posljedica požara u diskoteci u Sjevernoj Makedoniji i domu za stara lica u Tuzli, saopšteno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Nedostaci koji su, između ostalih utvriđeni, jesu nepostojanje dodatnih izlaza iz prostora i sistema aktivne zaštite od požara, instalacije i oprema koji nisu ispitani da li odgovaraju tehničkim normativima i standardima, nepostojanje procjene ugroženosti od požara, planova evakuacije i drugo.

U toku prošle godine kontrolisano je 25 ugostiteljskih objekata - noćni klubovi, diskoteke i barovi, osam objekata kulture - pozorišta, centri za kulturu i mlade, te 10 sportskih objekata - sportske dvorane, koncertne dvorane i bazeni.

Inspektori za zaštitu od požara izvršili su inspekcijske nadzore i u 10 domova za starija i nemoćna lica na području Kantona Sarajevo, odnosno u svim domovima koji se nalaze u registru privatnih ustanova socijalne zaštite nadležnog kantonalnog ministarstva.

Inspektori su donijeli 47 rješenja o nalaganju mjera, a kontrolnim inspekcijskim pregledima utvrdili su da je 31 subjekt nadzora otklonio utvrđene nedostatke.

Ostali subjekti su u fazi nadzora i kontrolisanja, a inspektori prate dinamiku otklanjanja utvrđenih nedostataka, te djeluju u skladu s tim, navedeno je u saopštenju.

Tagovi

Kanton Sarajevo inspekcija Požari propust

