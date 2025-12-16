logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Epilog požara sa 17 žrtava: Privedeni nekadašnji direktor tuzlanskog Doma penzionera i njegova savjetnica

Epilog požara sa 17 žrtava: Privedeni nekadašnji direktor tuzlanskog Doma penzionera i njegova savjetnica

Autor Dušan Volaš
0

Policija je uhapsila bivšeg direktora Doma penzionera u Tuzli Mirsada Bakalovića i njegovu savjetnicu Zinaidu Halilović Razić u okviru istrage požara u ovoj ustanovi u kojem je stradalo 17 korisnika.

Tuzla: Priveden bivši direktor Doma penzionera Mirsad Bakalović Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopštili su da su uhapšena lica iz Tuzle čiji su inicijali inicijali M.B. i Z.R.H. koja će biti predata kantonalnom Tužilaštvu na dalje postupanje.

Hapšenje je izvršeno po nalogu Kantonalnog tužilaštva TK, što je za medije potvrđeno iz Uprave policije MUP-a TK. Iako će zvanični razlozi i kvalifikacija djela biti poznati nakon obraćanja Tužilaštva, hapšenje se dovodi u direktnu vezu sa tragičnim požarom koji je potresao Bosnu i Hercegovinu.

Podsjećamo, u stravičnom požaru koji je izbio 4. novembra u večernjim satima, smrtno je stradalo 17 štićenika doma. Bakalović je podnio ostavku na poziciju direktora samo nekoliko sati nakon nesreće, u ranim jutarnjim terminima narednog dana.

Vještaci utvrdili uzrok požara

Dosadašnja istraga, bazirana na nalazu i mišljenju vještaka elektrostuke, pokazala je da je do tragedije došlo zbog kvara na električnim instalacijama u sobi jednog od štićenika.

"Požar je nastao kao posljedica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika. Kabl je bio priključen u utičnicu, ali stisnut između madraca, zida i metalnog dijela kreveta. Osnovni uzrok je mehaničko, a potom i termičko opterećenje kabla", saopšteno je ranije iz Tužilaštva TK.

Očekuje se da će Tužilaštvo TK tokom dana objaviti više informacija o tome da li se Bakalović tereti za eventualne propuste u sistemu zaštite od požara ili za druga krivična djela proizašla iz ove tragedije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dom penzionera Tuzla hapšenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ