Epilog požara sa 17 žrtava: Privedeni nekadašnji direktor tuzlanskog Doma penzionera i njegova savjetnica

Policija je uhapsila bivšeg direktora Doma penzionera u Tuzli Mirsada Bakalovića i njegovu savjetnicu Zinaidu Halilović Razić u okviru istrage požara u ovoj ustanovi u kojem je stradalo 17 korisnika.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopštili su da su uhapšena lica iz Tuzle čiji su inicijali inicijali M.B. i Z.R.H. koja će biti predata kantonalnom Tužilaštvu na dalje postupanje.

Hapšenje je izvršeno po nalogu Kantonalnog tužilaštva TK, što je za medije potvrđeno iz Uprave policije MUP-a TK. Iako će zvanični razlozi i kvalifikacija djela biti poznati nakon obraćanja Tužilaštva, hapšenje se dovodi u direktnu vezu sa tragičnim požarom koji je potresao Bosnu i Hercegovinu.

Podsjećamo, u stravičnom požaru koji je izbio 4. novembra u večernjim satima, smrtno je stradalo 17 štićenika doma. Bakalović je podnio ostavku na poziciju direktora samo nekoliko sati nakon nesreće, u ranim jutarnjim terminima narednog dana.

Vještaci utvrdili uzrok požara

Dosadašnja istraga, bazirana na nalazu i mišljenju vještaka elektrostuke, pokazala je da je do tragedije došlo zbog kvara na električnim instalacijama u sobi jednog od štićenika.

"Požar je nastao kao posljedica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radioprijemnika. Kabl je bio priključen u utičnicu, ali stisnut između madraca, zida i metalnog dijela kreveta. Osnovni uzrok je mehaničko, a potom i termičko opterećenje kabla", saopšteno je ranije iz Tužilaštva TK.

Očekuje se da će Tužilaštvo TK tokom dana objaviti više informacija o tome da li se Bakalović tereti za eventualne propuste u sistemu zaštite od požara ili za druga krivična djela proizašla iz ove tragedije.