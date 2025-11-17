logo
Iz pijeteta prema žrtvama: Tuzla otkazala javni doček Nove godine zbog tragedije u Domu penzionera

Iz pijeteta prema žrtvama: Tuzla otkazala javni doček Nove godine zbog tragedije u Domu penzionera

Autor Dušan Volaš
0

Turistička zajednica grada Tuzle i Grad Tuzla, organizatori manifestacije "Zima u Tuzli" i javnog dočeka Nove godine, donijeli su odluku o otkazivanju ovogodišnje manifestacije.

Grad Tuzla Izvor: Shutterstock

Odluka je donesena iz dubokog pijeteta prema žrtvama tragičnog požara koji se dogodio 4. novembra u Javnoj ustanovi Dom penzionera u Tuzli, u kojem je život izgubilo petnaest osoba, dok je više desetina sugrađana povrijeđeno.

"Polazeći od moralne obaveze i osjećaja odgovornosti prema porodicama stradalih i svim građankama i građanima koji dijele njihovu bol, smatramo da bi organizovanje javne proslave u ovom trenutku bilo neprimjereno i suprotno vrijednostima zajednice koja njeguje solidarnost i empatiju", navodi se u saopštenju.

Organizatori su naglasili da ova odluka obuhvata samo gradsku manifestaciju i javni doček, ali da ne ograničava druge privredne subjekte u gradu da, u skladu sa svojim planovima, organizuju vlastite proslave i dočeke Nove godine.

Gradska uprava i Turistička zajednica mole građane za razumijevanje odluke, ističući da je u ovim teškim trenucima najvažnije iskazati pijetet i pružiti podršku porodicama žrtava.

