Zbog smrtonosnog požara: Zatražen pritvor za odgovorne u Domu penzionera Tuzla

Kantonalnom sudu Tuzla predložen je pritvor za bivšeg direktora tuzlanskog Doma penzionera Mirsada Bakalovića i šefa Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove u toj ustanovi Zinaidu Razić Halilović.

Pritvor je predložen zbog sumnje da su kao saučesnici počinili teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine.

Bakalović je osumnjičen i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, saopšteno je danas iz tuzlanskog Kantonalnog tužilaštva.

Osumnjičenima se na teret stavlja da su, kao odgovorna lica u Dom penzionera Tuzla, od februara 2024. do 4. novembra 2025. godine, svjesno propustili da organizuju i sprovode propisane mjere zaštite od požara i opšte bezbjednosti korisnika, iako su znali da je riječ o objektu visokog rizika, uvrštenom u prvu kategoriju rizika od požara i u kojem borave posebno ranjive kategorije korisnika.

U Domu je smješteno 180 korisnika starije životne dobi, od kojih je 110 teško bolesnih, nepokretnih ili osoba sa invaliditetom.

Bakalović i Halilovićeva su osumnjičeni da nisu obezbijedili propisan broj medicinskog, njegovateljskog i drugog osoblja u noćnim smjenama u odnosu na broj korisnika, iako su znali da sa nedovoljno osoblja ne mogu osigurati ni minimalne uslove opšte sigurnosti korisnika, kao ni nadzora i evakuacije, posebno u vanrednim okolnostima kao što je požar.

Bakalović je osumnjičen i da nije sproveo obavezne sigurnosne mjere u objektu zbog čega nije uspostavljen adekvatan sistem rane dojave i prevencije od požara.

Na teret mu se stvalja i to što nisu osigurani tehnički uslovi za sigurno odimljavanje i evakuaciju korisnika, nije obavljan nadzor nad poštivanjem zabrane upotrebe električnih uređaja, kao i da nije organizovan raspored smještaja korisnika u skladu sa njihovom pokretljivošću i zdravstvenim stanjem.

U naredbi o sprovođenju istrage je navedeno da su ovi propusti imali za posljedicu ugrožavanje sigurnosti većeg broja ljudi, te kada je 4. novembra izbio požar u sobi jednog od korisnika, koji se brzo širio, pouzrokovana je smrt većeg broja korisnika Doma penzionera jer zbog zdravstvenog stanja nisu bili u mogućnosti da se samostalno zaštite ili evakuišu.

Mirsadu Bakaloviću se stavlja na teret da je, kao direktor ustanove, iskorištavanjem svog položaja zaključio ugovore o radu i rasporedio dva radnika na poslove zaštite od požara i noćnog recepcionera suprotno zakonskim uslovima, bez propisane stručne osposobljenosti, čime je dodatno povrijedio prava korisnika i zaposlenih na sigurnost i na zaštitu života i zdravlja.

U dosadašnjem toku istrage saslušan je veći broj svjedoka, Tužilaštvu su dostavljeni nalazi i mišljenja tima vještaka građevinske i arhitektonske struke i protivpožarne zaštite, te su pregledani snimci izuzetog video-nadzora.

Riječ je o opsežnoj, obimnoj i složenoj istrazi koja će biti nastavljena s ciljem daljeg utvrđivanja odgovornosti i drugih lica u vezi sa ovim tragičnim požarom, napomenuli su iz Tužilaštva.

Požar u Domu penzionera u Tuzli izbio je 4. novembra, a od posljedica gušenja ugljen-monoksidom stradalo je 16 ljudi, dok je jedna osoba smrtno stradala od zadobijenih opekotina.

Prema prvobitnom nalazu vještaka, požar je nastao kao posljedica kratkog spoja na kablu radio-prijemnika u sobi jednog od štićenika.

