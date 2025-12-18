logo
Bivši direktor i šefica finasija u pritvoru zbog požara u tuzlanskom Domu penzionera

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Kantonalni sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor za bivšeg direktora Doma penzionera u Tuzli Mirsada Bakalovića i šeficu Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove Zinaide Razić Halilović.

Odgovorni iz tuzlanskog Doma penzionera ostaju u pritvoru Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Oni se sumnjiče da su kao saučesnici počinili teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine.

"Bakalović je optužen i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja", saopšteno je večeras iz Kantonalnog suda.

Osumnjičenima se na teret stavlja i da su od februara 2024. do 4. novembra, kao odgovorna lica u Domu penzionera Tuzla, svjesno propustili da organizuju i sprovode propisane mjere zaštite od požara i opšte sigurnosti korisnika, što je za posljedicu imalo ugrožavanje bezbjednosti većeg broja ljudi.

Pritvor je određen jer je riječ o posebno teškom krivičnom djelu s obzirom na posljedice, činjenice da je mjesto izvršenja javna ustanova koja je od posebnog društvenog značaja, a u kojoj je bilo smješteno oko 180 starih osoba.

Osim toga, pritvor je određen zbog velikog interesa javnosti i uznemirenosti izazvanom događajem i njegovim posljedicama i jer bi puštanje na slobodu osumnjičenih dovelo do stvarne prijetnje narušavanja javnog reda.

Požar u Domu penzionera u Tuzli izbio je 4. novembra, a od posljedica gušenja ugljen-monoksidom stradalo je 16 ljudi, dok je jedna osoba smrtno stradala od zadobijenih opekotina.

Prema prvobitnom nalazu vještaka, požar je nastao kao posljedica kratkog spoja na kablu radio-prijemnika u sobi jednog od štićenika.

