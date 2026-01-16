Zbog zloupotrebe javnih nabavki: Potvrđena optužnica protiv bivšeg direktora UKC Tuzla i saradnika

Vrhovni sud FBiH potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora UKC Tuzla Denijala Tulumovića, još tri osobe i jednog pravnog lica zbog sumnje na zloupotrebu u javnim nabavkama medicinske opreme.

Izvor: UKC Tuzla

Optuženi su, kako navode iz Posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal (POSKOK), u periodu od 2022. do 2025. godine, nezakonito uticali na nabavku linearnog akceleratora i prateće opreme vrijedne više od 8,5 miliona KM, favorizujući privatnu firmu INEL-MED d.o.o. Mostar i ograničavajući konkurenciju.

Prema optužnici, zbog ovih postupaka, procesi javnih nabavki su više puta poništavani, što je odgodilo nabavku neophodne medicinske opreme. Posljedica toga bilo je upućivanje onkoloških pacijenata na liječenje u druge ustanove u BiH i inostranstvu, uz produženje čekanja na radioterapiju, povećanje zdravstvenog rizika i dodatne finansijske i psihosocijalne posljedice po pacijente i njihove porodice.

Optužnica takođe tereti Tulumovića i Senadu Hujdurović za zaključivanje ugovora o poslovnoj saradnji između UKC Tuzla i privatne bolnice „Plava Medical Group“ u januaru 2023. godine, čime je privatnoj ustanovi pribavljena protivpravna imovinska korist od preko 128.000 KM, dok je UKC Tuzla pretrpio štetu.

Za glavni pretres predloženo je ispitivanje 84 svjedoka, pet vještaka i izvođenje više od 500 materijalnih dokaza. Predložene su i mjere oduzimanja imovinske koristi, zabrane obavljanja poslova u javnim institucijama i izricanje sigurnosnih mjera pravnom licu i optuženima.

Među optuženima su visokopozicionirani članovi SDA – Denijal Tulumović, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta BiH, i Šefik Husić, predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla.