Sudnica postala šou: Sudija puštao muziku i nosio periku koja podsjeća na Elvisa Prislija (FOTO)

Sudija iz američke savezne države Misuri Metju Tornhil, koji je nosio periku američkog pjevača Elvisa Prislija i tokom sudskih postupaka puštao njegovu muziku sa telefona, pristao je na sporazum kojim će biti prekinuta njegova sudijska karijera.

Izvor: X/Screenshot

Tornhil će prema dogovoru s državnim odborom biti suspendovan šest mejseci bez plate, a nakon toga bi služio još 18 mjeseci prije nego što podnese ostavku u Okružnom sudu okruga Sent Čarls, prenio je CBS.

U pismu od 12. novembra, Tornhil je naveo da je povremeno želio „da unese vedrinu kako bi opustio učesnike u postupku", ali je dodao da sada shvata da to može narussiti integritet i ozbiljnost sudskih postupaka.

Tornhil je ranije bio kritikovan zbog komentara sa sudijske klupe, ali je odbor posebno istakao njegovu fascinaciju „kraljem roka", pa je u sudskom spisu dokumentovano više fotografija sudije koji je nosio periku i naočari na kojima podsjeća na Prislija.

Ponekad je muziku puštao i prilikom ulaska u sudnicu, a tokom postupaka pominjao je i stihove Prislijevih pjesama ili datume njegovog rođenja i smrti.

Sve to kršilo je pravila o održavanju „reda i dostojanstva" i „pouzdanje u integritet sudstva", utvrdio je odbor.

Tornhil je najduže služio u okrugu Sent Čarls i bivši je zamjenik tužioca.

(Mondo/RTS)