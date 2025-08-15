Elvisova udovica optužena da je zbog para isključila aparate kćerki

Elvisova unuka Rajli Kio zgrožena je posljednjim pokušajima nekadašnjih poslovnih saradnika da unište život njene bake

Izvor: Shutterstock

Bivši poslovni partneri Prisile Presli optužili su "rok udovicu" da je ubrzala smrt ćerke Lise Mari kako bi obezbijedila svoje mjesto na vrhu Elvisovog ogromnog finansijskog carstva, navodi se u šokantnoj tužbi podnijetoj ove sedmice u Los Anđelesu, prenosi NBC News.

Tužitelji Bridžit Krus i Kevin Fialko optužili su Prisilu Presli, bivšu suprugu Elvisa Preslija, za prevaru, kršenje ugovora i druge građanske prekršaje u tužbi Višem sudu okruga Los Anđeles, pokrenutoj u ponedjeljak.

Izvor: Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

"Elvis Presli je ‘kralj rokenrola‘", stoji u tužbi. "Optužena Prisila Presli oduvijek je želela da bude ‘kraljica‘. Zapravo, iako se javno predstavljala kao osoba koja želi samo da ‘zaštiti‘ i ‘održi porodicu na okupu‘, u stvarnosti je željela jedno – moć, bez obzira na cijenu.“

Prema navodima tužilaca, Lisa Mari Presli je planirala da smeni majku sa mjesta glavnog upravnika porodične fondacije za životno osiguranje.

Advokat Prisile Presli, Marti Singer, u četvrtak je izdao saopštenje u kojem osporava optužbe.

"Ovo je bez sumnje jedna od najsramotnijih, najsmešnijih i najbesmislenijih tužbi koje sam video u svojoj praksi", rekao je Singer u izjavi.

"Ove izmišljene tvrdnje nemaju apsolutno nikakvu osnovu i uvjereni smo da će slučaj biti odbačen."

Izvor: Shutterstock

Krus, aukcionarka specijalizovana za prodaju predmeta vezanih za Elvisa, i Fialko, kolekcionar Elvisovih memorabilija, rekli su da su godinama sarađivali sa Prisilom kako bi iskoristili njeno ime za maksimalnu zaradu.

Međutim, nakon što su je, kako tvrde, u novembru 2023. vratili na stabilnu finansijsku osnovu, Elvisova udovica je "naglo prekinula saradnju" sa Krus i Fialkom i uskratila im honorar za film "Priscilla".

Priscilla - Official Trailer Izvor: YouTube

Ranije iste godine, ćerka optužene, Lisa Mari, preminula je u 54. godini.

Lisa Mari je bila bolesna, ali je njena majka Prisila insistirala da zajedno prisustvuju dodjeli Zlatnih globusa 10. januara 2023, pri čemu je, prema tužbi, majka bila "usmjerena ka svetlima reflektora".

"Prišilaje odjurila u bolnicu Vest Hils i, uprkos Lisinoj jasnoj želji ‘da joj se život produži‘, isključila je aparate u roku od nekoliko sati nakon što je Lisa primljena“, navodi se u tužbi.

Izvor: You Tube/ Entertainment Tonight

"Prisila je znala da će Lisinom smrću nestati prijetnja njenim naporima da bude uklonjena sa mesta glavnog upravnika Lisine fondacije za životno osiguranje, a želela je da zadrži kontrolu nad Promenade Trustom i Gracelandom. U svojoj kući nedjelju dana kasnije (prije Lisinog sahrane), navodno je uzviknula: ‘Ja sam kraljica, ja sam zadužena za Graceland.‘ Krus i Fialko, prema tužbi, bili su zgroženi ovakvim ponašanjem.“

Singer, advokat Prisile Presli, rekao je da unuka njegove klijentkinje, Rajli Kio, "stoji iza svoje bake 100%“.

Kio je, prema njegovim riječima, "jednako zgrožena ovim poslednjim, okrutnim pokušajem Krus da uništi život njene bake".

Izvor: Shutterstock

Predstavnik Rajli Kio, kćerke Lise Mari i unuke Prisile Presli, nije bio dostupan za komentar u četvrtak.

Elvis i Prisila Presli bili su u braku šest godina, sve do razvoda 1973, četiri godine prije Elvisove smrti.

Prisila Presli danas ima 80 godina, a Elvis je imao 42 godine kada je umro 16. avgusta 1977. u Gracelendu.