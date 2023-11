OŽENIO JE JER JE VOLIO ELVISA: Prisila Prisli otkrila tajnu braka pokojne kćerke i kralja popa Majkla Džeksona

Brak između Majkla Džeksona i Lise Meri Prisli izazvao je brojne kontroverze kada se dogodio u maju 1994. a sada je o njemu progovorila i Prisila Prisli!

Izvor: KIM KULISH / AFP / Profimedia

Mnogi su bili iznenađeni brakom izmeđuLise Meri Prisli i u to vreme mega-popularnog Majkla Džeksona. Ipak, brak nije potrajao, pa se završio za manje od dvije godine.

Iako je i u to vrijeme delovao kao marketinški trik, i poprilično neprirodan spoj, tek sada, decenijama kasnije, saznalo se više šokantnih detalja o njima. Prisila Prisli je riješila da progovori o ovom braku svoje ćerke u intervjuu sa Pirsom Morganom, koji se desio ove nedjelje.

Tom prilikom, Prisila je izjavila da je kralj popa oženio Lizu zbog intrige oko njenog prezimena. Ona je takođe otkrila, da joj se pokojna ćerka u tom periodu poverila da je Majkl veoma često odsutan. "Lisa bi mi govorila - mama stvarno sam zabrinuta, nikad ga ne viđam. On je stalno odsutan." Džekson je "nestajao" na određene vremenske periode tokom svog braka, navodi ona, a za to vrijeme nije se javljao supruzi po tri, četiri dana. Takođe, mnogi su se u to vrijeme pitali da li je ikada došlo do bližih odnosa između supružnika i "konzumacije braka", ili su se samo slikali za javnost.

Prisjećajući se tog perioda, Prisila je izrazila da je bila skeptična, te da je sumnjala da se Majkl oženio Lizom kako bi se povezao sa moćnim porodičnim prezimenom Prisli. Ili, kako je navela, da skrene pažnju sa optužbi za zlostavljanje djece. Ona je takođe izjavila ranije ove godine da se Majkl zapravo približio Lizi dok je bila još maloljetna, pokušavajući da stekne njeno poverenje i naklonost.

U intervjuu je još dodala da žali "kako nije imala pravu priliku da ga bolje upozna" pre ili tokom ovog braka. Govorila je i o mogućim Džeksonovim motivima: "Bilo je to zato što je ona Prisli...oduvijek sam osjećala da je Majkl volio Elvisa, ili ga je poštovao, tako da sam uvijek bila zabrinuta i mislim da je sve imalo veze sa imenom njegove kćerke", otkrila je.

