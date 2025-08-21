Nesreća u Portugalu: Požar zahvatio vatrogasno vozilo

Pripadnik portugalske vatrogasne službe zadobio je teže opekotine kada je plamen iznenada promijenio smjer i zahvatio vatrogasno vozilo.

Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Vatrogasci trenutno gase više požara koji bjesne u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje.

Video objavljen na internetu prikazuje najmanje tri vatrogasca u oblasti Valverde dok bježe od plamena koji se brzo približava usljed udara vjetra, nakon čega je vatreni zid potpuno obavio vozilo.

Medicinski helikopter bio je na licu mjesta i pružio je pomoć žrtvi, koju su vlasti identifikovale kao vozača.

Najmanje tri osobe poginule su u šumskim požarima u Portugaliji tokom prošle sedmice. Požari su spalili 274.000 hektara vegetacije, prema procjenama Evropskog informacionog sistema o šumskim požarima, što je gotovo trostruko više od godišnjeg prosjeka od 2006. do 2024. godine.

Veći dio južne Evrope prolazi kroz jednu od najgorih sezona šumskih požara u posljednje dvije decenije.

U Španiji se vatrogasci bore da ugase nekoliko velikih požara u zapadnim i sjevernim dijelovima zemlje nakon šesnaestodnevnog toplotnog talasa koji je završen u ponedjeljak.

(Srna)