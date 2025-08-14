logo
Kultna plaža ponovo zatvorena: Samo u avgustu 116 kupača završilo u bolnici

Kultna plaža ponovo zatvorena: Samo u avgustu 116 kupača završilo u bolnici

Autor Tamara Veličković
0

Zbog zagađenja vode u Nazareu, na zapadu Portugala, lokalne vlasti su u utorak zatvorile gradsku plažu.

Plaža u Portugalu zatvorena, 116 kupača u bolnici Izvor: trabantos/Shutterstock

Nazare je jedno od najpopularnijih ljetovališta u Portugalu. Za turiste je bilo zatvoreno i početkom avgusta. Kako je prenio u razgovoru za lokalne medije gradonačelnik Nazarea, koji se nalazi na obali Atlantskog okeana, Manuel Sekeira, novo zatvaranje plaže posljedica je kvara na kanalizacionom sistemu.

Dodao je da je neko pokušao namerno da blokira tu mrežu kako bi izazvao zagađenje gradske plaže. Prema riječima gradonačelnika, ponovno blokiranje kanalizacione mreže kod plaže u Nazareu "moglo bi da bude pokušaj sabotaže".

"Ovakve situacije inače ne bi smele da se dešavaju", izjavio je gradonačelnik portugalske opštine, u kojoj su 1. avgusta fekalije dospjele u Atlantski okean kod plaže u Nazareu.

Istakao je da je u utorak potvrđeno "namjerno" blokiranje kanalizacije u blizini plaže od strane nepoznatih počinilaca. Zbog zagađenja vode, u bolnice je primljeno ukupno 116 kupača. Kod njih su potvrđeni simptomi trovanja hranom, među kojima su dijareja i povraćanje. Među oboljelima je bilo 73 djece.

