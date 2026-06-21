Novi gradonačelnik Venecije predlaže povećanje turističke takse na 50 evra

Venturini je na lokalnim izborima krajem maja pobijedio kao kandidat desnog centra, naslijedivši na toj funkciji Luiđija Brugnara, koji je dužnost gradonačelnika obavljao deset godina.

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Prijedlog novog gradonačelnika Venecije, Simonea Venturinija, o mogućem značajnom povećanju cijene ulaznice za jednodnevne turiste podstakao je brojne rasprave, prenosi agencija dpa.

"Ako ta cijena trenutno iznosi između 5 i 10 evra, moj prijedlog je da se ona određenim danima poveća na između 30 i 50 evra", rekao je.

Venturini je na lokalnim izborima krajem maja pobijedio kao kandidat desnog centra, naslijedivši na toj funkciji Luiđija Brugnara, koji je dužnost gradonačelnika obavljao deset godina.

Ko Veneciju posećuje na jedan dan mora da plati ulaznicu od 10 evra, čak i ako provedu samo nekoliko sati u čuvenom gradu prožetom kanalima.

Oni koji rezervišu najmanje tri dana unapred plaćaju 5 evra. Svrha ove mjere jeste da se obuzda masovni turizam, ali kritičari već neko vrijeme tvrde da trenutna cijena ulaznice ne odvraća turiste od dolaska u Veneciju.

Ograničena sloboda kretanja

Tokom izborne kampanje Venturini je predložio povećanje cijene ulaznice određenim danima kada se očekuje posebno veliki broj jednodnevnih posjetilaca.

Međutim, on nema ovlašćenja da samostalno poveća cijenu ulaznica. Iako je naknada uvedena u skladu sa opštinskim pravilnikom, njen maksimalni iznos određen je nacionalnim zakonom.

Venturini zato mora da se konsultuje sa vladom u Rimu. Stručnjak za ustavno pravo Ludoviko Macaroli je za "Corriere della Sera" ukazao na određene pravne prepreke, navodeći da bi naplata u iznosu od 50 evra mogla da bude protumačena kao ograničenje slobode kretanja.

(EUpravo zato)