Ulaz u Veneciju košta 10 evra: Grad ne odustaje od novih taksi, bore se protiv masovnog turizma

Izvor: Jaroslav Moravcik / Shutterstock.com

Venecija nastavlja da naplaćuje ulaz od 10 evra za jednodnevnu posjetu gradu.

Za ukupno 60 datuma do kraja jula, turisti koji su na jednodnevnom izletu moraće da plate ulaznicu kako bi posjetili italijanski grad.

Cijena za one koji je rezervišu najmanje tri dana unapred iznosi pet evra, a od plaćanja su izuzeti gosti koji će prenoćiti u gradu, ali svejedno moraju da plate taksu za svaku noć koju tamo provedu.

Kontroverzan projekat, koji je prvobitno bio samo eksperimentalni, sada ulazi u treću godinu, pa se proširio s prvobitnih 29 dana u ljetnoj sezoni 2024.

Prošle godine registrovalo se više od 720.000 dnevnih posjetilaca, što je Veneciji donijelo prihod od 5,4 miliona evra.

Međutim, mnogi su izbegli plaćanje, a provjere su dosad bile ograničene.

Venecija želi da bolje upravlja masovnim turizmom

Svrha prikupljenog novca jeste da pomogne u boljem upravljanju masovnim turizmom u gradu, poznatom širom svijeta po svojim kanalima i palatama, Trgu svetog Marka i mostu Rijalto.

Kritičari tvrde da ulaznica malo koga obeshrabruje od dolaska u Veneciju, koja je ionako skupa.

Oko 50.000 ljudi i dalje živi u istorijskom centru grada, što je manje od broja kreveta u gradskim hotelima.

(EUpravo zato/Index.hr)