Dnevne ulaznice u Veneciju duplo skuplje nego prošle godine

Ulaznice za jednodnevnu posjetu u Veneciji su poskupile i sada koštaju od pet do 10 evra, što je dva puta više od iznosa od kada je prošle godine počela naplata turistima.

Karta kupljena najmanje četiri dana prije dolaska košta pet, a sve kraće od toga 10 evra, prenose italijanski mediji.

Naknada se do prvog vikenda u maju primjenjuje na sve dane u sedmici, a do kraja jula samo za vikende, odnosno od petka do nedjelje.

Posjetioci prije dolaska moraju da preuzmu kju ar kod na mobilni telefon.

Ulaznice u grad ove godine ukupno će se naplaćivati 54 dana, skoro duplo više nego prošle godine.

Posjetioci bez karte mogu da budu kažnjeni i do 300 evra.

Venecija je prošle godine postala prvi grad u svijetu koji je uveo ulaznice kratkoročnim posjetiocima.

