Razvijaju pametne kočnice za električne trotinete: Žele da smanje broj nezgoda

Novi sistem može da odlučuje, u zavisnosti od situacije, kolikom snagom će kočiti prednji i zadnji točak.

Izvor: TU Wien/Kancelarija Grada Beča

Istraživački tim sa Tehničkog univerziteta u Beču (TU Wien) i Austrijskog tehnološkog (AIT) ispituje novi sistem koji može da pomogne pri kočenju električnih trotineta.

On na elektronski način zamenjuje mehaničku vezu između ručice kočnice i točka.

Novi sistem može da odlučuje, u zavisnosti od situacije, kolikom snagom će kočiti prednji i zadnji točak. Istovremeno uzima u obzir parametre vozača, poput tjelesne mase i položaja stajanja na trotinetu, jer oni značajno utiču na raspodjelu sile kočenja.

Sistem može da prepozna i mokru podlogu, kako bi preciznije procijenio trenje između guma i puta. Time se skraćuje zaustavni put, povećava stabilnost vozila i smanjuje rizik od padova prilikom kočenja.

Kako bi se dobili pouzdani rezultati ovog istraživačkog projekta "Fanfare", sprovodiće se uporedne probne vožnje sa klasičnim e-trotinetom.

Na taj način se želi utvrditi koliki doprinos bezbjednosti donosi novi sistem. Dodatno će se putem upitnika prikupljati podaci o subjektivnom osjećaju bezbjednosti korisnika.

Izvor: TU Wien/Kancelarija Grada Beča

Povod za razvoj ovog sistema jeste stalni porast broja nezgoda sa e-trotinetima. Prema podacima austrijskog instituta za prevenciju nezgoda KFV, tokom 2024. godine oko 7.500 ljudi zatražilo je bolničko liječenje nakon nezgoda sa e-trotinetima, što je 25 odsto više nego godinu dana ranije. Prema podacima Austrijskog zavoda za statistiku, u prvoj polovini 2025. godine povrijeđeno je 1.125 vozača e-trotineta, dok su dvije osobe izgubile život.

Projekat "Fanfare" finansira Austrijski fond za bezbjednost saobraćaja pri Ministarstvu saobraćaja Austrije. Još se ne zna tačno kada će prototip biti u upotrebi u realnim uslovima saobraćaja.

(EUpravo zato/Kancelarija Grada Beča)