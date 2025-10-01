Evropska zemlja razmatra smanjenje brzine električnih trotineta na 20 km/h: Nagli porast nesreća donosi i druge promjene

Broj nesreća u kojima su učestvovali električni trotineti raste od prošle godine što je navelo nadležne institucije da preispitaju pravila i saobraćajne propise

Izvor: Shutterstock

Nakon još jedne smrti u nesreći sa električnim trotinetom u Briselu, raste zabrinutost zbog bezbjednosti i sve češćih predloga da se maksimalna brzina smanji sa 25 km/h na 20 km/h. Statistike pokazuju nagli porast nesreća, dok stručnjaci ističu da je glavni problem nelegalno ubrzanje i nepoštovanje propisanih ograničenja brzine, a ne samo sama brzina po zakonu.

Broj nesreća u kojima su učestvovali električni trotineti raste od prošle godine, a primjetno se ubrzao od početka 2025, prema podacima Viasa, Federalnog instituta za bezbjednost saobraćaja. Tokom prva tri mjeseca 2025, broj tih nesreća u Belgiji, koje su rezultirale smrtnim slučajevima i/ili povredama, porastao je sa 291 u prva tri mjeseca 2024. na 470. To znači da se događalo, u prosjeku, pet nesreća dnevno.

Institut je zabilježio povećanje od 62 posto u nesrećama sa e-trotinetima u sve tri regije Belgije. Važno je napomenuti da se ovo odnosi samo na nesreće prijavljene policiji, što znači da je stvarni broj vjerovatno znatno veći, jer mnogi incidenti nisu prijavljeni.

Nakon niza incidenata i povreda, dva poslanika flamanske socijalističke partije Vooruit predložila su obavezno nošenje kaciga i smanjenje zakonske maksimalne brzine e-trotineta sa 25 km/h na 20 km/h.

Da li će niža maksimalna brzina spriječiti više fatalnih nesreća u budućnosti?

U Briselu je već postavljena maksimalna brzina od 20 km/h za dijeljene e-trotinete širom cijele prestoničke regije, a u određenim zonama, poput parkova i pješačkih zona, brzina je ograničena na 8 km/h, mjera koja se automatski primjenjuje putem geografske ograničene zone (geo-fencing).

"Ograničenje maksimalne brzine na ovaj način nije moguće za privatne trotinete. Za njih je zakonska brzina 25 km/h", izjavila je kancelarija odlazeće ministarke mobilnosti Brisela Elke Van den Brandt (Groen) za Brisel Tajms.

Saobraćajna gužva u Briselu

Izvor: Shutterstock

Za federalnog poslanika Nielsa Tasa (Vooruit), smanjenje maksimalne brzine mogla bi biti dobra mera. On je naglasio da bi i snaga trotinetа trebalo da bude niža, kao u Holandiji.

"Na taj način trotineti se ne mogu brzo ubrzavati. Na taj način štitimo i trotinetiste i druge učesnike u saobraćaju", rekao je on, dok flamanska poslanica Stefani Vanden Eede (Vooruit) smatra da su ova vozila korisna, ali upravljanje mora biti bezbjednije.

Prema Van den Brandt, međutim, problem nije u tome da li je ograničenje brzine 20 km/h ili 25 km/h već u trotineteima koji dostižu daleko veće vrijednosti.

Sa Instituta za bezbjednost saobraćaja Vias se slažu i poručuju da je od sredine 2024. zabilježen veliki porast nesreća sa e-trotinetima, prepoznat je problem i "definitivno je potrebna veća akcija".

"Međutim, umjesto smanjenja trenutne maksimalne brzine, napori bi prvo trebalo da budu usmjereni na trotinetе koji već prelaze zakonski limit. Im vjerujte mi, ima ih mnogo", rekao je portparol Stef Viliems za isti portal.

Brzina preko 100 km/h

Iako je zvanična maksimalna brzina za e-trotinete 25 km/h, na tržištu postoji veliki broj vozila koja idu znatno brže. Određeni modeli, posebno kineski, veoma su popularni zbog niske cijene i mogućnosti postizanja prekomjernih brzina.

Električni trotineti

Izvor: Henk Vrieselaar/Shutterstock

Viliems je ispričao da je jednom prisustvovao provjeri brzine u Briselu gdje je policija zaustavila mladića na e-trotinetu koji je jurio 106 km/h, a na sve to je vozio bez zaštitne opreme.

Uklanjanje ovakvih trotinetа sa tržišta trebalo bi da bude prioritet, kao i osiguravanje da se trotineti koji prelaze 25 km/h ne mogu prodavati.

Drugi prioritet je uvođenje obaveznog nošenja kacige.

"Čak i kada imate potpuno legalan trotinet i vozite 25 km/h, nesreća se uvijek može desiti, bilo vaša greška, greška druge osobe ili zbog infrastrukture", rekao je Vilems jer u mnogim slučajevima ljudi padaju na glavu, a malo ko nosi zaštitu za glavu.

Tehnička margina od oko 6 km/h kod provjere brzine znači da trotineti ograničeni na 20 km/h i dalje mogu voziti 25 km/h prije nego što budu sankcionisani. To znači da svi trotineti koji trenutno voze legalnom brzinom mogu i dalje da funkcionišu.

"Smanjenje brzine sa 25 km/h na 20 km/h trenutno nije naš prioritet. Ali hajde da prvo osiguramo da možemo smanjiti brzine sa 45-50 km/h na 25 km/h. Tu je najveća potreba za poboljšanjem bezbjednosti saobraćaja danas", rekao je Vilems.

(Mondo/EUpravo zato.rs)