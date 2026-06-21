Kolone na granicama: Na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj i Crnoj Gori čeka se više sati

Početak ljetne sezone donio je kolaps na putevima. Iz AMS Republike Srpske saopšteno je da se na graničnim prelazima Gradiška, Brod, Velika Kladuša i Zupci čeka više sati na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj i Crnoj Gori.

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Višečasovna čekanja zabilježena su na više graničnih prelaza na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj i Crnoj Gori.

U koloni se čeka na prelazima Gradiška, Donja Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica i Brod, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

S obzirom da je počela ljetna sezona, čeka se i na prelazu Zupci na izlazu prema Crnoj Gori.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.

Iz AMS-a su naveli da je stanje na graničnim prelazima promjenjivo s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, tako da su gužve i duža zadržavanja očekivana.