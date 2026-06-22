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Masakr u školi na Filipinima: Ubijena tri učenika, više povrijeđenih

Masakr u školi na Filipinima: Ubijena tri učenika, više povrijeđenih

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Tri osobe su ubijene, a pet je povrijeđeno u pucnjavi u srednjoj školi na centralnim Filipinima. Policija je uhapsila dvojicu osumnjičenih, od kojih je jedan maljoletnik.

Učenik izveo masakr u školi na Filipinima Izvor: YouTube/Printscreen/SRF911

Tri osobe su ubijene, a pet je povrijeđeno u pucnjavi u školi na centralnim Filipinima, saopštila je tamošnja policija. Policija je navela da su dvojica osumnjičenih uhapšena nakon pucnjave u Nacionalnoj srednjoj školi San Hoze u gradu Takloban, koji se nalazi u provinciji Lejte.

Do pucnjave je došlo oko 9 sati ujutru po lokalnom vremenu, saopštila je Uprava gradske policije Taklobana, dodajući da je istraga u toku kako bi se utvrdile okolnosti incidenta. Šef policije Noelito Getigan rekao je novinarima da su osumnjičeni u pucnjavi koristili vatreno oružje kalibra .38 i 9 mm. Jedan osumnjičeni, maloljetni učenik, uhapšen je ubrzo nakon incidenta, dok se drugi kasnije predao vlastima, rekao je Getigan.

Policija je saopštila da su povrijeđeni prevezeni u obližnje bolnice, dok je dodatno osoblje raspoređeno u školi kako bi se osigurala bezbjednost učenika, zaposlenih, roditelja i lokalne zajednice. Vlasti su pozvale javnost da ne širi neprovjerene informacije i da sarađuje sa istražiteljima.

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Filipini škola pucnjava masakr

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