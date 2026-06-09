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Broj žrtava razornog zemljotresa na Filipinima porastao na 37

Broj žrtava razornog zemljotresa na Filipinima porastao na 37

Autor Haris Krhalić
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Broj poginulih u snažnom zemljotresu jačine 7,8 stepeni po Rihteru na Filipinima porastao je na najmanje 37.

zemljotres Filipini Izvor: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Broj žrtava snažnog zemljotresa na Filipinima povećan je na najmanje 37, dok je više stotina ljudi povrijeđeno.

Zvaničnici se nadaju da broj žrtava neće dalje rasti, dok se operacije potrage i spasavanja nastavljaju. Spasioci pretražuju ruševine u gradu General Santos na jugu Filipina.

Regionalni vatrogasni službenik Edgar Tanavan rekao je za Rojters da su dvije osobe izvučene žive iz poslovne zgrade u kojoj se nalaze prodavnica prehrambenih proizvoda i drugi poslovni objekti, ali da je treća pronađena mrtva.

Zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale pogodio je juče područje u provinciji Sarangani, na filipinskom ostrvu Mindanao, oko 20 kilometara od obale.

Potres se osjetio širom ostrva i sve do grada Manada na indonežanskom ostrvu Sulavesi koji je udaljen 420 kilometara.

Više od 400 ljudi je povrijeđeno, a 20.000 raseljeno, javlja AP.

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Filipini zemljotres

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